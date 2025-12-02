"Il a immédiatement volé mon coeur", un chien sénior et borgne sauvé de la négligence se voit offrir un nouveau départ inespéré

Ils étaient des dizaines à survivre dans un minuscule appartement new-yorkais, livrés à eux-mêmes et privés de soins. Parmi eux, Igor, un petit chien borgne au regard attendrissant, que l’âge et les épreuves n’avaient pas épargné. Alors que tout semblait compromis pour lui, une rencontre inattendue allait changer le cours de son existence.

Plus de 80 chiens avaient été découverts dans un appartement du quartier de Mill Basin, à Brooklyn (New York). Outre la surpopulation et l'exiguïté, ils souffraient de négligence et vivaient dans des conditions déplorables, jusqu’à leur sauvetage par plusieurs associations locales. L’une d’elles, Best Friends Animal Society, avait recueilli 9 de ces rescapés. Parmi eux se trouvait Igor, canidé sénior et borgne.

Le plus âgé et le plus petit du groupe

Igor était, en fait, le doyen de la meute, étant âgé de 14 ans, mais aussi le plus petit. Lui et ses 8 congénères avaient été emmenés en clinique vétérinaire pour être examinés et soignés. C’est là qu’il avait rencontré Caitlan Monte, administratrice de ladite clinique.



En raison de son âge, de son handicap et de son passé, la probabilité de voir Igor quitter le refuge et trouver une famille aimante paraissaient infimes. Pourtant, la chance a fini par lui sourire, grâce justement, à Caitlan Monte. Cette dernière s’est rapidement attachée, et l’idée de l’adopter est devenue pour elle une évidence.

“J’ai su que je pouvais lui offrir la vie qu’il avait toujours méritée”

“Il a immédiatement volé mon coeur, raconte l’intéressée à Newsweek , qui rapporte cette belle histoire. J’ai su à cet instant précis que je pouvais lui offrir la vie qu’il avait toujours méritée, même à un âge avancé.”



Quelques mois après avoir été sauvé de la négligence, Igor profite pleinement de sa nouvelle vie et de sa métamorphose. Il coule des jours heureux, se sentant plus aimé et entouré que jamais. Hormis Caitlan Monte et son mari Jacek, sa famille compte aussi 2 autres chiens appelés Nitro et Nova, ainsi que 2 chats répondant aux noms de Tuna et Mama.

