Inquiet pour sa sœur qui s’agite dans son sommeil, ce Golden Retriever lui montre qu’elle peut compter sur lui (vidéo)

Chippie, un Golden Retriever et sa sœur Gamja, de même race, ont la cote sur les réseaux sociaux ! Sur TikTok, par exemple, 2 millions de personnes sont abonnées à leur compte pour suivre leurs aventures. Les internautes aiment voir ce qu’ils font de leur journée et sont également touchés par leur complicité. Ils ont été récemment gâtés par une publication montrant l’amour que Chippie porte à Gamja.

Le duo de chiens, qui vit en Californie (États-Unis), n’a pas le temps de s’ennuyer. Promenades, vacances, sorties à la mer ou encore en forêt, les boules de poils ont une vie très remplie. Les internautes ne se lassent pas de découvrir leur quotidien sur les réseaux sociaux.

@gamjamypotato / TikTok

Une complicité touchante

Comme tout le monde, Chippie et Gamja ont aussi besoin de se reposer et adorent faire la sieste. Un moment de complicité qu’ils partagent souvent ensemble, comme la plupart de leurs activités d’ailleurs. Et quand ils ne s’endorment pas en même temps, celui qui reste éveillé à toujours un œil sur le second, comme le prouve une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Yahoo Life.

Sur les images, Gamja est filmée en train de dormir. Elle est toutefois assez agitée, comme en train de faire un mauvais rêve. On l’entend d’ailleurs gémir et si cela n’a rien d’inquiétant a priori, Chippie, lui, préfère s’assurer que tout aille bien pour sa sœur. Comprenant qu’elle ne passe pas forcément un bon moment dans son sommeil, il s’approche d’elle et l’observe, puis lui fait des bisous. Il pose aussi sa tête près d’elle, comme pour lui dire qu’il est à ses côtés.

Pour sa propriétaire, Chippie est incontestablement « le plus gentil des frères », et les utilisateurs de la plateforme ne diront certainement pas le contraire : « Chippie aime tellement Gamja », constatait l’un d’eux ; « Elle s'est immédiatement calmée », soulignait quelqu’un d’autre.