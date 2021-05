Un Golden Retriever perdu et tombé dans un puits, retrouvé 32 jours plus tard grâce à un Jack Russell Terrier

Introuvable depuis plus d’un mois, un chien a été repéré par un congénère qui était en promenade avec son maître. Secouru et rendu à sa famille, l’animal a pu reprendre le cours normal de sa vie, non sans avoir revu celui qui l’a sauvé.

Pawel Kaluziak et son chien Gucio connaissent parfaitement ce sentier boisé qu’ils empruntent régulièrement lors de leurs promenades, non loin de chez eux en Pologne.

Début février, pourtant, lors d’une sortie qui s’annonçait, a priori, sans histoire, l’homme a perdu son Golden Retriever de vue. Pawel Kaluziak l’avait laissé marcher sans laisse. D’habitude, Gucio revenait vers lui dès qu’il l’appelait, mais ce jour-là, il avait disparu après s’être éloigné de son propriétaire.

Il l’a cherché partout durant toute l’après-midi. Il est revenu le lendemain, puis les jours suivants, mais Gucio était désespérément introuvable. Chagriné et inquiet pour son ami à 4 pattes, Pawel Kaluziak ne baissait pas les bras, malgré tout.

Plus d’un mois plus tard, une autre personne promenait son chien, un Jack Russell Terrier appelé Diego, dans le secteur.

Quelque chose semblait attirer l’attention de l’animal, qui tirait sur sa laisse de plus en plus fort. Il a guidé son maître vers un trou profond caché par la verdure. Tout au fond se trouvait un Gucio amaigri et trop faible pour aboyer.

Il a survécu en léchant la neige fondue

Sans perdre un instant, le propriétaire de Diego est allé chercher une échelle chez lui, puis est descendu dans la cavité pour faire remonter le Golden Retriever à la surface. A la maison, sa femme a reconnu le chien, dont elle avait vu les photos dans l’avis de recherche posté par Pawel Kaluziak, et a appelé ce dernier.

« Quand je suis allé chez eux et que j'ai vu Gucio, j'ai commencé à trembler. Je suis tombé à genoux et l'ai serré dans mes bras. C’était le plus beau jour de ma vie », raconte Pawel Kaluziak à The Dodo. Gucio avait passé 32 jours dans ce trou. Il avait survécu en léchant la neige fondue.

L’état de santé du quadrupède continue de s’améliorer et il reprend progressivement du poids. Récemment, il a même pu revoir Diego lors d’un rendez-vous organisé par leurs maîtres respectifs. Le Golden Retriever et le Jack Russell Terrier ont passé des heures à jouer. Gucio n’a pas oublié son sauveur.