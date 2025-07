Ils pensaient avoir adopté un chien de petite taille et se retrouvent avec un géant

Laura McFarlane et Jamie Griffiths ont accueilli Bobby lorsqu’il était chiot. S’ils croyaient, au départ, qu’il était un Cockapoo (croisement entre le Cocker anglais et le Caniche), ils ont vite compris qu’ils se trompaient en le voyant grandir sans cesse. Le chien, qui ne devait pas mesurer plus de 11 kilos, fait désormais la taille et le poids d’un enfant de 13 ans.

Au départ, rien ne laissait présager que Bobby n'était pas un Cockapoo. Il avait le minois des chiens de cette race, mais surtout leur pelage frisé caractéristique. Il a d'ailleurs participé à plusieurs réunions organisées entre toutous de même race, et c’est au cours de celles-ci que ses propriétaires ont commencé à avoir des doutes.

Laura Mcfarlane / Facebook

Plus grand que les autres

Quand Laura et Jamie le comparaient aux autres Cockapoo, ils se rendaient compte qu'il était toujours le plus grand et le plus costaud du groupe : « C'était le plus gros chien et il est devenu encore plus grand », racontait Laura dans un témoignage rapporté par The Sun. Et la boule de poils n’a cessé de grandir par la suite, atteignant près de 4 fois sa taille.

Le couple a alors décidé de lui faire passer un test ADN pour comprendre d’où provenait sa stature. Ils ont découvert que Bobby n’avait pas une once de Cocker en lui, et que les personnes qui l’avaient déclaré Cockapoo s’étaient trompées. En revanche, les résultats ont démontré qu’il était issu d’un croisement avec un Bouvier Bernois.

A lire aussi : En l’accompagnant au travail tous les jours, ce chien a permis à son humaine de remporter un prix très prestigieux (vidéo)

Ces chiens peuvent atteindre jusqu’à 50 kilos pour les mâles adultes, ce qui explique pourquoi Bobby est aussi grand. Heureusement, pour ses propriétaires, cela n’a rien changé : « Je ne regrette pas de l'avoir adopté, il y a juste plus de lui à aimer [...] C'est mon meilleur ami. Il est très amusant, très coquin. Il est extrêmement drôle et il a plein d'amis toutous », assurait Laura.