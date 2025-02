Peintre dans l’âme, cet adorable Berger Australien vend ses œuvres sur Internet (vidéo)

Le Berger Australien est sans nul doute le chien préféré des Français depuis plusieurs années déjà. Capable d’apprendre des ordres complexes, toujours enthousiaste à l’idée de travailler et très doué dans les divers sports canins, il est rapidement devenu le chouchou de l’Hexagone. Mis en lumière par PetHelpful, Cody, un Berger Australien de 12 ans à la robe noire tricolore, se démarque largement de ses congénères grâce à son talent incomparable pour… la peinture ! Sur le compte Instagram qui lui est dédié, Cody est quotidiennement mis en scène par sa maîtresse. En plus de ses joyeux instants de balade et de ses voyages, le toutou partage ses œuvres. On peut ainsi le voir en action, colorant avec enthousiasme des toiles blanches.

@cody_the_painting_doggo / Instagram

Un artiste minutieux

La maîtresse de Cody lui a confectionné un support adapté pour pouvoir tenir ses pinceaux. Ainsi, avec une petite blanche en bois qu’il prend dans sa gueule, Cody peut tremper ses pinceaux dans les couleurs qu’il souhaite puis peindre à sa guise. En le voyant faire, on ne peut qu’avoir la conviction que le toutou sait parfaitement ce qu’il fait ! Le petit artiste poilu a à sa disposition de nombreux outils comme des rouleaux, des éponges et bien-sûr des pinceaux de diverses tailles et épaisseurs. De cette façon, il peut donner vie à son imagination. Sur toutes les vidéos postées sur son compte, on peut voir Cody battre frénétiquement de la queue pendant qu’il peint. Signe que cette adorable boule de poils est ravie de pratiquer cette activité, pourtant hors norme pour un chien.

A lire aussi : Les visites hebdomadaires de ce Bouledogue Français à la maison de retraite sont source de joie pour lui comme pour les pensionnaires (vidéo)

Mais ce n’est pas tout ! En quelques années de pratique, Cody est devenue une véritable star. Chaque jour, ses 19 000 abonnés demandaient à pouvoir acheter ses œuvres, alors son humaine a décidé d’ouvrir un second compte sur lequel les peintures de Cody sont disponibles à la vente et font un véritable carton ! “Quel toutou talentueux !”, s’exclame un internaute sur la vidéo de présentation du chien. “Mon dieu mais Cody est génial ! Je l'adore, lui et ses œuvres !”, s’est émerveillé un autre. Les peintres humains n’ont qu’à bien se tenir...