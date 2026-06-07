Abandonnés juste avant la vente de leur maison, ces 2 Huskies sont adoptés par le nouveau propriétaire et retrouvent leur foyer (vidéo)

Blue et Koda pensaient vivre pour toujours dans leur maison jusqu’à ce que leur maître décide de la vendre. Pire, il en a profité pour les abandonner ! Heureusement, ces 2 adorables Huskies ont finalement eu droit à une seconde chance inespérée. Adoptés par le nouveau propriétaire de la maison, ils ont retrouvé avec bonheur le foyer qu’ils avaient toujours connu, tout en gagnant une nouvelle famille.

L’histoire de Blue et Koda, 2 Huskies vivant à Chattanooga dans le Tennessee (États-Unis), a profondément touché des milliers d’internautes. Abandonnés par leur propriétaire peu de temps avant la signature de la vente de leur maison, ils ont finalement obtenu une seconde chance grâce au nouvel acquéreur du bien.

Un sauvetage inespéré

En découvrant l’histoire des 2 toutous, le nouveau propriétaire a immédiatement été touché par leur sort. Il a donc pris la décision de les adopter afin de ne pas les séparer et de leur offrir la possibilité de rester dans leur foyer pour toujours.

© @southeasternpaws / Instagram

Leur histoire a ensuite été partagée sur Instagram dans une vidéo émouvante rapidement devenue virale. On y voit les 2 chiens jouer joyeusement ensemble dans le jardin de leur maison, accompagnés du témoignage de leur nouveau maître : « J'ai acheté une maison. Leur maison. », peut-on lire à l’écran. « Le vendeur les a abandonnés une semaine avant la signature. J'ai découvert leur histoire et je les ai sauvés pour qu'ils restent ensemble. Voici Blue et Koda ! Bienvenue dans votre foyer pour toujours, les garçons. »

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Retour à la maison !

Relayée par DogTime, cette vidéo émouvante a rapidement rencontré un large succès à travers le monde, récoltant déjà plus de 6 000 mentions « J’aime ».

Dans les commentaires, de nombreux internautes ont exprimé leur joie de voir Blue et Koda s’épanouir dans leur nouvelle vie. « Voir des Huskies heureux, c'est le top ! Leur joie est contagieuse », a écrit l’un d’eux. Un autre a salué la réalisation de la vidéo : « LA VIDÉO DU JOUR ! La musique, l'histoire, les transitions et leur bonheur, c'est tellement touchant ! Merci du fond du cœur. » « Magnifique. Regardez comme ils sont heureux ! », a également réagi un autre admirateur.

© @southeasternpaws / Instagram

Ces 2 toutous avaient tout perdu du jour au lendemain et grâce au grand cœur de leur nouveau maître, ils ont non seulement retrouvé leur maison, mais ils ont également intégré une famille aimante avec 3 autres boules de poils. Le bonheur absolu !

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© @southeasternpaws / Instagram

L’info Woopets - Pourquoi est-il préférable de ne pas séparer 2 chiens très attachés ?

L'histoire de Blue et Koda montre à quel point le lien entre 2 chiens peut être précieux. Heureusement, leur nouveau maître a choisi de les adopter ensemble. Une décision qui présente plusieurs avantages :

Une réduction du stress lié au changement : la présence d'un compagnon familier aide les chiens à mieux vivre une situation difficile comme un abandon ou un déménagement ;

La préservation de leur équilibre émotionnel : 2 chiens ayant grandi ensemble développent souvent une relation rassurante et sécurisante ;

Une limitation des troubles du comportement : une séparation brutale peut entraîner de l'anxiété, des vocalises excessives ou une perte d'appétit ;

Une adaptation facilitée dans un nouveau foyer : les chiens se soutiennent mutuellement face à un environnement inconnu ;

Le maintien de leurs habitudes de vie (jeux, repos, interactions quotidiennes…).

Lorsque cela est possible, les refuges et les associations privilégient donc souvent l'adoption conjointe des chiens très fusionnels.