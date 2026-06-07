Une station de lecture de puce nouvellement installée par la police permet à un chien perdu de retourner auprès de sa famille

Grâce à une nouvelle borne permettant d’identifier instantanément les animaux pucés, un chien disparu a retrouvé sa famille en quelques heures seulement. Cette initiative, déployée devant un commissariat de l’Etat de Washington, pourrait bien révolutionner la prise en charge des animaux perdus tout en soulageant les refuges.

A West Richland dans l'Etat de Washington (Etats-Unis), les autorités ont récemment mis en place une borne en libre-service, comportant un lecteur de puce d'identification, devant le commissariat de police local (West Richland Police Department). Le but : permettre à toute personne ayant découvert un chien ou un chat de vérifier s'il est pucé et d'obtenir rapidement les coordonnées du propriétaire pour le contacter.

A peine le dispositif a-t-il été mis en place qu'il a déjà fourni la preuve de son utilité. Moins de 24 heures avant son installation, cette station a, en effet, permis à un chien perdu de rentrer sain et sauf auprès de sa famille qui le cherchait partout, rapportait Apple Valley News Now .

Le canidé en question répond au nom de Shabu. Son propriétaire Charles Green était en pleine partie de golf quand sa femme lui a envoyé un message pour lui annoncer qu'il venait de se volatiliser.

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Dan Hanson / Apple Valley News Now

La famille de Shabu a sillonné tout le quartier, parcouru les rues à vélo, crié son nom et multiplié les appels à témoins sur les réseaux sociaux, mais le quadrupède restait introuvable.

L'angoisse de ses humains a pris fin lorsqu'ils ont été notifiés par mail qu'il venait d'être localisé et mis en sécurité. Le message leur a été envoyé par l'entreprise qui gère la puce d'identification de Shabu.

« Nous étions tellement ravis et excités qu'on l'ait retrouvé »

Le petit chien a été retrouvé par des passants qui ont eu la bonne idée d'utiliser la borne pour l'identifier.

« Nous étions tellement ravis et excités qu'on l'ait retrouvé et qu'on ait pu nous contacter », a déclaré Charles Green.

Ladite station est conçue pour résister aux intempéries et disponible 24h sur 24. Lorsqu'une puce est détectée, la personne peut utiliser un code QR ou consulter le site web indiqué sur place pour obtenir les coordonnées du détenteur.

Tout en facilitant les retrouvailles, ce dispositif contribue à désengorger les refuges saturés.

L’info Woopets : pourquoi cette borne de lecture de puce soulage-t-elle les refuges ?

Comme expliqué plus haut, cette borne en libre-service installée à West Richland permet à tout individu ayant trouvé un chien ou un chat de lire sa puce électronique et d’accéder rapidement aux coordonnées de son propriétaire via un QR code ou une interface dédiée. Ce type de dispositif change concrètement le quotidien des refuges et services animaliers. Voici comment :

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