« J’espère qu’il trouvera une bonne famille », une inspection de routine dans un train mène à la découverte d’un chien muselé et attaché à un siège

Un chien abandonné dans un train a été découvert dans un état de grande détresse, suscitant l’indignation au sein de la communauté locale. Heureusement, grâce à l’intervention d’un agent de sécurité et d’une association, il a trouvé un endroit sûr où il peut enfin se remettre en attendant un nouveau départ.

Muselé, attaché à un siège et terrifié… Voilà comment un chien a été découvert dans un train par un agent de sécurité, qui ne s’est pas contenté de le mettre en lieu sûr. Saba Kamil a tout fait pour tenter de retrouver son propriétaire et percer le mystère de son abandon. Sans succès jusqu’ici. Toutefois, grâce à lui, le canidé en question est désormais entre de bonnes mains, rapportait Nice-Matin le mardi 23 décembre.

L’après-midi du dimanche 21 décembre, Saba Kamil, qui exerce ce métier depuis 20 ans, procédait à l’inspection du train Cannes-Grasse à son arrivée quand il a constaté la présence d’un chien complètement seul. Il s’est renseigné auprès des usagers et a même vérifié les toilettes, au cas où son maître l’aurait brièvement laissé sur place pour y aller.



Saba Kamil / Facebook

Après avoir informé le conducteur du train de la situation, il a emmené l’animal au bureau de la sécurité pour le réconforter et lui donner à boire. Prévenue, la police municipale est venue récupérer le loulou, constatant qu’il ne portait pas de puce d’identification. Impossible, donc, de remonter jusqu’à son propriétaire.



Saba Kamil / Facebook

Par la suite, le chien a été confié à l’association locale Au Service des Animaux 06. Entretemps, l’agent de sécurité a partagé des photos et l’histoire du quadrupède dans le groupe Facebook “Tu sais que tu viens de Grasse quand…”, dans l’espoir que quelqu’un le reconnaisse.



Saba Kamil / Facebook

“J’espère qu’il trouvera une bonne famille”

Le lendemain, il y a donné des nouvelles du chien, précisant que celui-ci venait d’être placé au refuge de Mougins - l’une des 2 structures d’accueil gérées par Au Service des Animaux 06 gère 2 structures d’accueil, l’autre étant à Grasse.

“J’espère qu’il trouvera une bonne famille”, a écrit Saba Kamil, qui a également remercié la police municipale tout en fustigeant les maîtres du chien, des “gens irrespectueux, irresponsables, [qui n’ont] pas de coeur”.

“C’est dégueulasse, s’est-il exclamé auprès de Nice-Matin. C’est un chien, un innocent, il n’a rien demandé. C’est grave d’abandonner son animal. Je n’ai jamais vu quelqu’un monter dans un train, attacher son chien et repartir sans.”

Même indignation du côté des internautes, qui sont nombreux à avoir réagi à ses messages. “Ça a vraiment touché les gens, c’est incroyable”, dit l’agent. “Certains m’ont même contacté en message privé pour venir le prendre”, ajoute-t-il.

“Quelqu’un qui s’inquiète pour son animal serait déjà là”

Pour sa part, Cécilia Fruleux, directrice d’Au Service des Animaux 06, dénonce le fait que “les gens ne savent plus quoi inventer pour abandonner leur animal”. Le chien, qui “a l’air très jeune, tout juste un an” et “n’est pas agressif”, reçoit toute l’attention dont il a besoin de la part de son équipe.

Un appel à témoin a été lancé, mais Cécilia Fruleux sait pertinemment que les chances que son propriétaire se manifeste sont quasi nulles. “Quelqu’un qui s’inquiète pour son animal serait déjà là”, souligne-t-elle.