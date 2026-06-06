Cette chienne à l'apparence singulière et à la joie de vivre communicative espère trouver rapidement la famille aimante qu'elle mérite (vidéo)
Après avoir perdu son maître, Sherry attend aujourd’hui une seconde chance auprès d’une famille aimante. Cette chienne au physique atypique et au tempérament débordant de bonne humeur bénéficie du soutien d’un influenceur suivi par des centaines de milliers d’internautes pour l’aider à trouver son foyer idéal.
Comptant plus de 220 000 followers sur TikTok, Scott Corbett, alias « @4evertails », met sa grande popularité au service d'animaux en difficulté, notamment les chiens. En mettant un coup de projecteur sur eux, il les aide à trouver des adoptants. Il accueille même certains d'entre eux. Il l'avait fait notamment pour ce loulou abandonné à qui il avait fait passer la plus belle des journées. Il avait également amené un autre canidé à baisser la garde et savourer sa première nuit en sécurité.
Récemment, Scott Corbett a partagé en vidéo l'histoire de Sherry, une chienne pour laquelle il espère trouver un foyer aimant.
Elle avait vécu le deuil avec le décès de son maître et souffre d'un léger surpoids. Décrite comme étant une Beagle, elle est, en fait, le fruit de croisements dont personne ne connaît la nature exacte. Elle a, effectivement, hérité d'une tête de Beagle, mais elle possède également des motifs de pelage rappelant ceux des chiens de type Bouvier et une démarche proche de celle d'un Welsh Corgi Pembroke.
Une joie de vivre hors du commun et intarissable
Par dessus tout, elle affiche une joie de vivre hors du commun et particulièrement contagieuse. Elle remue sans cesse la queue, a fortiori quand elle sait qu'une friandise n'est pas loin. C'est d'ailleurs un point sur lequel son futur adoptant devra travailler ; lui refuser quelques gâteries est difficile, mais nécessaire pour l'aider à retrouver un poids correct.
Scott Corbett précise que Sherry a 4 ans et qu'elle a vécu avec un autre chien. Elle s'entend donc très bien avec ses congénères.
Grâce au formidable « coup de pub » dont elle bénéficie de la part du Tiktokeur, la chienne verra assurément les candidats à l'adoption se bousculer au portail. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.
Voici la vidéo en question, relayée par Parade Pets :
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@4evertails
It should be illegal to not give me treats. They call me Sherry. I’m one of the chunkiest beagles you’ll ever meet with a nose that never stops working and a tail that reaches full speed anytime the bum scratches start. My owner unfortunately passed away, and now I’m looking for a new place to call home. Until then, I’ll be outside conducting backyard sniff patrols and using my little howl bark to remind you I absolutely deserve another treat. And trust me… I usually get it. ???? Available @Chicago Canine Rescue? Move Your Feet - Junior Senior
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
1 commentaire
Invité a écrit : 1 h
Trop belle cette fifille...
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