Cette chienne à l'apparence singulière et à la joie de vivre communicative espère trouver rapidement la famille aimante qu'elle mérite (vidéo)

Après avoir perdu son maître, Sherry attend aujourd’hui une seconde chance auprès d’une famille aimante. Cette chienne au physique atypique et au tempérament débordant de bonne humeur bénéficie du soutien d’un influenceur suivi par des centaines de milliers d’internautes pour l’aider à trouver son foyer idéal.

Comptant plus de 220 000 followers sur TikTok, Scott Corbett, alias « @4evertails », met sa grande popularité au service d'animaux en difficulté, notamment les chiens. En mettant un coup de projecteur sur eux, il les aide à trouver des adoptants. Il accueille même certains d'entre eux. Il l'avait fait notamment pour ce loulou abandonné à qui il avait fait passer la plus belle des journées. Il avait également amené un autre canidé à baisser la garde et savourer sa première nuit en sécurité.

Récemment, Scott Corbett a partagé en vidéo l'histoire de Sherry, une chienne pour laquelle il espère trouver un foyer aimant.

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@4evertails / TikTok

Elle avait vécu le deuil avec le décès de son maître et souffre d'un léger surpoids. Décrite comme étant une Beagle, elle est, en fait, le fruit de croisements dont personne ne connaît la nature exacte. Elle a, effectivement, hérité d'une tête de Beagle, mais elle possède également des motifs de pelage rappelant ceux des chiens de type Bouvier et une démarche proche de celle d'un Welsh Corgi Pembroke.

Une joie de vivre hors du commun et intarissable

Par dessus tout, elle affiche une joie de vivre hors du commun et particulièrement contagieuse. Elle remue sans cesse la queue, a fortiori quand elle sait qu'une friandise n'est pas loin. C'est d'ailleurs un point sur lequel son futur adoptant devra travailler ; lui refuser quelques gâteries est difficile, mais nécessaire pour l'aider à retrouver un poids correct.

Scott Corbett précise que Sherry a 4 ans et qu'elle a vécu avec un autre chien. Elle s'entend donc très bien avec ses congénères.

Grâce au formidable « coup de pub » dont elle bénéficie de la part du Tiktokeur, la chienne verra assurément les candidats à l'adoption se bousculer au portail. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.

Voici la vidéo en question, relayée par Parade Pets :

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