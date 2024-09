Une femme en soins palliatifs est autorisée à passer une dernière journée avec son chat bien-aimé et lui fait ses adieux (vidéo)

Sur TikTok, Allison Kuhn a raconté l’histoire de sa mamie, Elaine, qui a pu passer ses derniers instants avec son compagnon aux pattes de velours. « Je n’arrêterai jamais de penser à la façon dont ma grand-mère voulait son chat pendant son dernier mois en soins palliatifs », déclare la jeune femme.

Comme l’explique Newsweek, Elaine a vécu dans une ferme et a noué un lien particulièrement fort avec le doux Baby. Elle l’avait sauvé et nourri au biberon lorsqu’il n’était encore qu’un chaton. Depuis ce sauvetage, Elaine et Baby sont restés inséparables pendant 15 ans.

© Allison Kuhn / TikTok (capture d'écran)

Une demande spéciale

Lorsque la dame âgée a été hospitalisée et placée en soins palliatifs, elle a continué à prendre des nouvelles de sa boule de poils adorée. Au cours du dernier mois de vie d’Elaine, sa famille – qui a pris en charge son animal de compagnie – a remarqué que Baby était devenu léthargique et refusait de manger.

Inquiets, les membres du foyer l’ont emmené chez le vétérinaire, qui leur a annoncé un diagnostic inattendu. « Il nous a dit que Baby était bouleversé d’être loin de ma grand-mère et, en termes simples, qu’il avait le cœur brisé », explique Allison.

À la suite de cette nouvelle, les proches d’Elaine ont adressé une demande spéciale à l’établissement pour réunir les 2 âmes sœurs. Après avoir fourni la preuve des vaccinations de Baby, ils ont été autorisés à l’amener auprès de son humaine préférée.

Un dernier au revoir

Elaine et Baby ont passé une dernière journée ensemble. Le chat ne l’a pas quittée un seul moment, lui apportant un grand réconfort durant ses derniers instants. Une petite vidéo de leurs retrouvailles, publiée sur TikTok, a ému des millions d’internautes.

« Quand j'étais infirmière en soins palliatifs, je disais toujours à ma famille d'amener leurs animaux de compagnie. Ils doivent aussi leur dire au revoir », écrit une internaute. « Lorsque ma belle-mère est décédée, son plus jeune chat est resté allongé sur elle jusqu'à l'arrivée des pompes funèbres le lendemain », commente une autre personne.

Aujourd’hui, Baby vit avec les parents d’Allison Kuhn. Ils prennent grand soin de celui qui a apporté tant de joie et d’amour à Elaine durant 15 belles années.