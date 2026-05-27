Cet ancien Beagle de laboratoire découvre les jouets et apprend à s'amuser avec une balle pour la première fois (vidéo)
Après des années passées en laboratoire, un Beagle nommé Chester découvre enfin la « vraie vie de chien » dans un foyer aimant. Le petit rescapé a notamment découvert les courses folles dans le jardin et les jouets. Il s’est particulièrement attaché à une balle de tennis, son premier joujou, dont il ne se lasse jamais.
Comme le révèle le média Parade Pets, Chester a été sauvé d’un laboratoire d’expérimentation animale au cours du mois de mai. Après avoir vécu dans un environnement aseptisé et sans amour, il savoure désormais les petits plaisirs simples de la vie de famille.
« Alors qu’il hésitait auparavant à bouger, il apprend désormais, lentement mais sûrement, à courir, à jouer et à se sentir en sécurité, explique Zoe Rosenberg sur son compte TikTok, les premières étapes ont consisté à lui offrir un environnement calme et sécurisé, loin des images et des bruits du laboratoire. »
Ses sauveurs lui ont fourni un espace calme, offert un panier moelleux et établi des horaires fixes pour rétablir sa confiance. « De courtes promenades supervisées ont permis à Chester de s'habituer à l'air frais et au mouvement, poursuit Zoe, d'abord hésitant, il a progressivement étiré ses pattes et montré de la curiosité pour les nouvelles odeurs. »
© @zoerosenberg_ / TikTok (capture d'écran)
Chester découvre la vie
« Le jeu et la socialisation ont été essentiels à son rétablissement. Des jouets en peluche, des encouragements doux et de brèves séances de jeu aident Chester à réapprendre que l’interaction peut être agréable, précise Zoe, le renforcement positif — compliments, caresses apaisantes et friandises — renforce les comportements souhaités sans pression. »
Une vidéo diffusée sur son compte TikTok montre le Beagle jouer pour la première fois de sa vie avec une balle. Au sein de son petit nid douillet et rempli d’amour, Chester peut enfin se détendre et s’amuser. Il n’est plus considéré comme un simple cobaye, mais comme un membre de la famille. Et de nombreuses autres découvertes et aventures l’attendent !
© @zoerosenberg_ / TikTok (capture d'écran)
« Je pleure de joie »
Depuis sa mise en ligne, la vidéo partagée par Zoe a conquis le cœur de centaines de gens.
« C’est adorable. Ça m’a fait sourire », commente un utilisateur du réseau social. « Je pleure de joie », confie une seconde personne. « Des héros sauvent des chiens. Rendez les tests sur les animaux illégaux ! C'est le mal absolu ! », conclut une autre internaute.
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@zoerosenberg_
Chester was rescued from a laboratory cage at Ridglan Farms just 9 days ago. Slowly but surely, he’s learning to run, play, and feel safe. #dogrescue #adoptdontshop #endanimaltesting #beagle? original sound - A - ?????????
Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web
Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.
1 commentaire
Invité a écrit : 1 h
Merci pour ce magnifique chien mais il ne devrait pas exister des animaux de laboratoire...Les méthodes substitutives existent depuis longtemps....!!! Il FAUT arreter ces horreurs
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