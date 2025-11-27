Brûlée par accident en cuisine, cette chienne retrouve la sérénité grâce à la réaction rapide de ses maîtres

Même avec nos loulous, un accident domestique est très vite arrivé. Sarah Pickett en a en tout cas fait la triste expérience il y a un an, alors qu’elle était dans l’effervescence de la préparation du repas de Noël. Sa chienne Fig est soudainement arrivée dans la cuisine et s’est mise à hurler…

Sarah Pickett vit dans une ferme située dans le Kent, au sud-est de Londres, à Ashford. Elle partage son doux quotidien avec son mari Hugh ainsi que ses 2 adorables chiens, Pie et Fig, des Lakeland Terrier . Il y a un an, alors que le couple était en train de préparer le repas de Noël, un incident qui aurait pu être dramatique est survenu brutalement. Comme l’expliquent quelques vétérinaires sur le site Vets Now , la petite chienne âgée de 6 mois au moment des faits, a été gravement brûlée par de l’huile bouillante… “Soudain, Fig a commencé à hurler et à courir à travers la cuisine, comme si quelqu’un venait de lui marcher sur la queue”, s’est souvenue Sarah. En fait, sans s’en rendre compte, les époux avaient renversé du liquide tout droit sorti du four sur le dos de Fig qui s’était couchée aux pieds de ses humains…

© Vets Now

Des dégâts conséquents

“Au moment où Hugh a sorti le plateau de rouleaux de saucisse, de la graisse chaude s’est renversée du plateau et s’est retrouvée au sol”, a-t-elle expliqué encore toute retournée par l’accident. Dans un premier temps, Sarah et son mari n’ont pas cédé à la panique et ont immédiatement réagi en appliquant de la crème antiseptique sur la plaie. Néanmoins, la brûlure était en réalité bien plus grave qu’ils ne le pensaient. La majeure partie de la plaie était dissimulée sous les poils denses de la chienne et était donc imperceptible.

Mais au bout de quelques heures, Sarah a bien vu que la douleur ne passait pas et que l’état de Fig se dégradait. D’autre part, comme elle le raconte, “la plaie devenait suintante”. “Fig est habituellement adorable et câline, mais elle était devenue vraiment sans vie”, a-t-elle affirmé.

© Vets Now

“Les chiots sont comme des petits enfants”

Rapidement, le couple a donc pris la route pour trouver une clinique capable d’accueillir et de soigner la chienne en ce jour férié. Une fois sur place, Fig a été sédatée et a reçu quelques antidouleurs pendant que sa plaie était nettoyée. Enfin, un bandage spécial favorisant la cicatrisation lui a été mis sur la patte et elle a pu rentrer chez elle en toute sérénité ! “Les chiots sont comme des petits enfants : on ne sait jamais ce qu'ils vont faire et tout peut arriver en un clin d'œil…”, alertait alors Sarah en conclusion.

© Vets Now