Quelques jours après l'incendie de leur maison, ils adressent une lettre émouvante aux pompiers pour les remercier d'avoir sauvé leur chienne

Après avoir été secourue d’un incendie, Gracie Lou se remet complètement, entourée de ses maîtres soulagés. La famille a ensuite adressé un message émouvant pour remercier les héros qui ont sauvé leur Labrador Retriever.

La famille d'une chienne répondant au nom de Gracie Lou est passée de l'angoisse au soulagement après le sauvetage de l'animal pris au piège dans leur maison en feu. Plusieurs jours après l'intervention salvatrice des pompiers, ses humains leur ont envoyé un message émouvant pour leur exprimer leur gratitude, rapportait KGW .

L'incendie avait eu lieu le dimanche 1er mars 2026 dans l'habitation en question, située à Spokane Valley dans l'Etat de Washington. Les pompiers locaux (Spokane Valley Fire Department) étaient rapidement arrivés sur les lieux. Tandis qu'une partie de l'équipe se chargeait de maîtriser les flammes, une autre était entrée dans la maison pour localiser et secourir d'éventuels occupants.

Ils avaient ainsi découvert Gracie Lou gisant par terre, inconsciente. La femelle Labrador Retriever au pelage noir avait aussitôt emmenée à l'extérieur, où elle avait reçu les premiers soins et avajt été réanimée par les soldats du feu.



Spokane Valley Fire Department / Facebook

La chienne avait retrouvé ses esprits et s'en était totalement remise, grâce à l'intervention de ses sauveurs.



Spokane Valley Fire Department / Facebook

« Incroyablement reconnaissant(e) pour la compassion et le soin dont les pompiers ont fait preuve »

Une semaine plus tard, les maîtres de Gracie Lou ont adressé une lettre aux pompiers pour leur témoigner leur gratitude. Le message a été partagé par le Spokane Valley Fire Department sur sa page Facebook. Le voici :

« Votre maison est en feu… Entendre ces mots est horrible. Tant d’émotions vous frappent en même temps. Mes pensées immédiates allaient aux animaux encore à l’intérieur et à l’incertitude de savoir si les hommes et les femmes courageux qui luttaient contre l’incendie savaient qu’ils étaient là. Je suis incroyablement reconnaissant(e) pour la compassion et le soin dont les pompiers ont fait preuve tout au long de cette situation. Vous exercez vraiment un métier de service, et vous mettez humblement votre vie en jeu chaque jour. Merci infiniment d’avoir sauvé nos animaux, d’avoir pris si bien soin de Gracie Lou et de vous être assurés qu’elle survive. J’apprécie chacun d’entre vous et le travail que vous accomplissez. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. »

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« Nous remercions cette famille pour ses paroles aimables en ces temps si difficiles »

Les pompiers ont été touchés par ce témoignage de reconnaissance. « Des moments comme celui-ci nous rappellent pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Nous sommes heureux que Gracie Lou ait pu s'en sortir saine et sauve, et nous remercions cette famille pour ses paroles aimables en ces temps si difficiles », peut-on ainsi lire dans ce post Facebook.