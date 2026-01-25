Face à une infection qui détruisait sa peau, ce chien reçoit un soin inédit qui lui offre une seconde vie

En Inde, une technique médicale inattendue vient de démontrer son efficacité sur un chien dont la peau était gravement atteinte. Cette avancée pourrait bien révolutionner la prise en charge des lésions cutanées complexes chez les animaux dans le pays.

De la peau de poisson pour soigner celle d’un chien ? L’idée peut paraître saugrenue, mais elle a récemment fait ses preuves et permis à un Golden Retriever de se remettre d’une terrible infection cutanée, rapportait Metro India .

Il s’agit d’une première dans la médecine vétérinaire en Inde, et elle est l'œuvre de l’équipe de Pets Care Super Specialty Hospitals, une clinique vétérinaire située à Hyderabad.

Le chien en question était en grande souffrance ; sa peau était endommagée à près de 50% à cause d’une infection grave liée à une septicémie. Pour le soigner, il a reçu une greffe temporaire de peau de poisson.

La réussite de cette procédure a été annoncée lors d’une conférence de presse organisée au Deshoddaraka Bhavan, un centre public situé dans le quartier de Basheer Bagh, toujours à Hyderabad.



“Les options thérapeutiques pour des lésions cutanées aussi sévères liées à la septicémie étaient extrêmement limitées. En adoptant des techniques régénératives utilisant de la peau de poisson traitée, nous avons pu accélérer la cicatrisation, réduire la douleur et prévenir les infections secondaire”, a ainsi déclaré le Dr Venkat Yadav, fondateur et vétérinaire en chef de Pets Care Super Specialty Hospitals. D’après ce dernier, cette technique pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans les soins vétérinaires avancés.

Pourquoi avoir choisi la peau de poisson ? Le Dr Yadav a expliqué que sa richesse en collagène naturel, en acides gras essentiels et en composés bioactifs en faisait un “substitut cutané temporaire” idéal, adhérant naturellement à la plaie et favorisant une régénération tissulaire plus rapide.

Un “véritable tournant”

Pour le professeur Lakshman, ancien directeur du Government Veterinary College, cette procédure constitue un “véritable tournant” dans le traitement de plaies complexes et des infections liées à la septicémie chez le chien, mais aussi d’autres espèces animales. “Cette réussite place l’Inde sur la carte mondiale des traitements vétérinaires avancés et annonce une nouvelle ère de soins animaliers de niveau international”, a-t-il ainsi souligné.

Si ce succès constitue une première en Inde, des expériences similaires avaient déjà été menées auparavant au Royaume-Uni et aux Etats?Unis sur des chiens souffrant de graves lésions cutanées.