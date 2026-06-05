Une femme surprend son Beagle en train de voler une pantoufle pour se réconforter, grâce à une vidéo de sa caméra de surveillance

L’odorat est un sens très développé chez les chiens qui associent les objets appartenant à leur maître au maître lui-même. Pour Finch, un Beagle que ses propriétaires sont contraints de laisser seul la nuit lorsqu’ils travaillent, ce flair lui permet de trouver du réconfort en leur absence, et ce, grâce aux pantoufles de Leizle, sa maman humaine. Sur une vidéo enregistrée par sa caméra de vidéo-surveillance, la jeune femme a pu assister à un moment attendrissant lorsque Finch a dérobé les pantoufles pour aller faire sa sieste.

C’est en consultant les images de sa caméra de surveillance que Leizle, une utilisatrice de TikTok, a pu découvrir la façon dont Finch, son Beagle âgé de 3 ans, se rassurait et se réconfortait en son absence, la nuit.

Un apprentissage efficace

En effet, elle et son conjoint, ayant des horaires de travail de nuit, sont contraints de laisser le chien et ont donc dû lui apprendre à rester seul. Une situation à laquelle ils sont habitués tous les 3, puisqu’ils ont Finch depuis ses 12 semaines et ont eu le temps de trouver une routine. Grâce à un apprentissage particulier, mêlant l’utilisation d’une cage où le chien trouve refuge le soir, et une indépendance régulière en l’absence de ses maîtres, le Beagle a trouvé son équilibre. Mais ce à quoi ses parents humains ne s’attendaient pas, c’était à découvrir la façon dont leur chien gérait sa solitude et trouvait du réconfort dans des objets du quotidien.

« Les Beagles sont connus pour être espiègles et rusés » déclarait Leizle au média Newsweek. C’est ce qui les a poussés, elle et son conjoint, à éduquer Finch d’une certaine manière : « Ils sont esclaves de leur odorat, alors nous avons toujours veillé à lui apprendre à rester dans sa cage dès son plus jeune âge, sachant qu’il y aurait des moments où il faudrait le laisser seul la nuit en raison de la nature de mon travail et de celui de mon mari. »

On aurait pu croire à une espièglerie

Le 14 mai dernier, Leizle partageait sur son compte TikTok @finchthebeagle, la vidéo témoignant du comportement de Finch en son absence. Si au départ, on pourrait penser que le chien s’apprête à faire une bêtise, on comprend très vite que, en réalité, il ne cherche qu'à trouver du réconfort grâce à la pantoufle de sa maîtresse. « Au début, j’ai pensé qu’il faisait des bêtises et que j’allais devoir le gronder ou lui parler via les haut-parleurs de la caméra » s’amusait Leizle. Devant ces images, elle ne pouvait que s’attendrir, car Finch avait une attitude tout à fait adorable : se servant de la pantoufle dérobée comme d’un oreiller, il s’est simplement assoupi, rassuré par l’odeur de sa maman.

@finchthebeagle / TikTok

« Cela m’a vraiment rappelé à quel point les chiens aiment profondément et sincèrement. Leur vie ne représente qu’une petite partie de la nôtre, mais pour eux, nous sommes tout leur univers », ajoutait Leizle, émue. Celle-ci précisait aussi que Finch possédait plusieurs objets réconfortants, dont une couverture portant son odeur à elle que le chien emporte partout où il va.

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L’idée qu'une simple pantoufle imprégnée de l'odeur de sa maîtresse puisse procurer un certain réconfort à ce Beagle est cohérente avec ce que l'on sait du rôle de l'odorat chez le chien. En effet, les chiens sont souvent attirés par les objets appartenant à leurs propriétaires, car ceux-ci portent leur odeur. Et étant donné la puissance de l’odorat du chien et la façon dont leur lien avec leurs maîtres peut être fort, il n’est donc pas surprenant qu’un toutou se sente rassuré par une simple pantoufle. Cette forme d’auto-apaisement est courante pour les chiens. Dormir sur un vêtement ou, comme Finch, sur une pantoufle serait un réconfort émotionnel et sécurisant, dénotant d’un fort attachement à leur maître.