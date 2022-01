Un expert lève le voile sur la mystérieuse maladie qui touche de nombreux chiens au Royaume-Uni

Un expert en biologie marine pense avoir trouvé une explication au mal mystérieux dont souffrent de nombreux chiens au Royaume-Uni ces dernières semaines. De toxines longtemps enfouies sous les fonds marins auraient été libérées lors d’une opération de dragage, et seraient à l’origine des symptômes préoccupants.

L’inquiétude monte chez bon nombre de propriétaires canins et de vétérinaires britanniques, notamment ceux du nord-est de l’Angleterre. Ce qui les interpelle, ce sont tous ces chiens admis aux urgences avec des symptômes récurrents tels que les vomissements, la diarrhée et les tremblements. Certains ont même dû être euthanasiés. Des animaux qui ont quasiment tous en commun d’avoir été emmenés à la plage. Nous en parlions en milieu de semaine dernière.



Virus mystérieux présent sur les zones littorales ou épidémie de gastroentérite qualifiée de « normale » en cette période de l’année par l’Association des Vétérinaire britanniques ? Pour l’instant, il n’existe aucune certitude à ce sujet, mais un homme pense tenir une piste crédible, comme le rapportait le Mirror le lundi 24 janvier.

Des toxines vieilles d’un siècle à l’origine du mystérieux phénomène ?

Il s’agit de David McCreadie, expert en biologie marine. La thèse qu’il défend est qu’une opération de dragage récemment effectuée a libéré des toxines datant d’un siècle, tuant de nombreux poissons et crabes, et rendant les chiens malades après s’être approchés du bord de mer.

Cet ancien maître de conférences en biologie marine et en océanographie en a d’ailleurs été témoin. Il rapporte avoir vu une drague opérer pendant 2 semaines dans l’estuaire de la réserve naturelle de Teesmouth, là où le fleuve Tees se déverse en Mer du Nord, en septembre dernier.



Pour David McCreadie, ce processus aurait déterré des toxines anciennes qui se trouvaient sous les fonds et résultant d’un siècle de jets et d’émissions de déchets dans la zone du fleuve Tees. Des matières qui auraient ensuite été relocalisées 5 à 7 kilomètres au large des côtes du Yorkshire du Nord.

Appel à multiplier les analyses d’échantillons

Ses propos semblent rejoindre les témoignages de pêcheurs locaux, d’après lesquels il est désormais presque impossible de pêcher quoi que ce soit près du littoral. Beaucoup d’entre eux font état d’un nombre préoccupant de poissons et de crustacés morts à proximité des côtes, et rejetés par la mer sur les plages.

David McCreadie demande aux autorités d’aller plus loin dans leurs investigations et de prendre ses soupçons en considération. Le scientifique invite ainsi le département de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales à effectuer davantage d’analyses d’échantillons dans le secteur, mais aussi aux laboratoires gouvernementaux de rechercher spécifiquement la présence de toxines telles que le cyanure et les dioxines.