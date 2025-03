Quelques mois après avoir adopté un Golden Retriever, une femme découvre qu’il ne grandira jamais (vidéo)

Quand une famille adopte un animal, elle espère évidemment qu’il sera en bonne santé et qu’il vivra heureux au sein de son foyer. La propriétaire de Nasson, un Golden Retriever, voulait le meilleur pour son chien et s’est inquiétée en voyant qu’il avait un certain retard de croissance. Finalement, cette différence s’est expliquée par une maladie rare.

Sur TikTok, une utilisatrice a partagé le diagnostic récent de son Golden Retriever, Nasson, dont la croissance était particulièrement lente. Tandis que les chiens ont tendance à grandir beaucoup trop vite aux yeux de leurs propriétaires, Nasson, lui, semblait prendre son temps. Sa maîtresse a alors découvert qu’il était atteint de nanisme.

Généralement, les chiens suivent une courbe de croissance assez commune, d’autant plus s’ils appartiennent à une race particulière. Il est donc facile pour leur propriétaire de savoir quelle sera leur taille, ou encore, combien de kilos ils feront à l’âge adulte. La maîtresse de Nasson ne s’attendait donc pas à ce que son chien reste bien plus petit que la moyenne.

Un diagnostic rare

Pourtant, à mesure que le temps passait, le canidé ne grandissait pas. Du moins, il n’était plus un chiot, mais son physique ne changeait pas beaucoup. Évidemment, sa maîtresse aimante a tenté de comprendre ce qui pouvait bien causer ce retard. Elle n’a pas précisé de quelle façon, mais elle a fini par découvrir qu’il était atteint de nanisme. Le chien a des courtes pattes, et par conséquent, est de petite taille.

C’est vrai que Nasson a toujours était plus petit que les autres, et ce, même lorsqu’il était chiot : « Il est né petit », avait précisé sa maîtresse sur les réseaux sociaux. Mais rien ne laissait penser que sa croissance finirait par se stopper avant l’âge adulte.

Cela ne fait aucune différence pour sa maîtresse, qui a affirmé qu’il avait « la taille parfaite ». D'autant plus que Nasson est un chien gentil et aimant. Son aspect physique le rend d’autant plus adorable, et ce ne sont pas les internautes qui diront le contraire : « Un adorable et précieux bébé en fourrure », commentait un utilisateur de la plateforme.