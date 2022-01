Une maladie mystérieuse touche de nombreux chiens au Royaume-Uni

Virus méconnu ou vague de gastroentérite canine ? Ces derniers jours en Angleterre, de nombreux propriétaires de chiens ont constaté des symptômes inquiétants chez leurs amis à 4 pattes après les avoir promenés en bord de mer. Certains ont même dû être euthanasiés.

Quel est donc ce mystérieux virus qui semble s’attaquer à un nombre croissant de chiens au Royaume-Uni ? Ce phénomène inquiète de plus en plus de maîtres, de multiples cas ayant été signalés principalement près des côtes nord-est et sud de l’Angleterre. Des faits rapportés par le Daily Mail le mercredi 19 janvier.

Nicola Jane vit à Leeds avec son croisé Lévrier de 6 mois. Elle raconte que ce dernier est tombé gravement malade après une promenade le long du canal Hunslet. Sa santé s’était brutalement dégradée quelques heures plus tard, et l’animal a lutté contre une infection pendant 5 jours. Elle pensait même qu’il n’y survivrait pas.

Choquée par le nombre de chiens présentant des symptômes similaires

Son chien semblait se porter un peu mieux le 3e jour, mais le lendemain, il était pris de tremblements intenses. Lorsqu’elle l’a emmené aux urgences vétérinaires, elle a été choquée par le nombre de canidés admis pour les mêmes raisons.

« Il est comme un squelette, il a maigri à ce point. […] Je pensais que le perdais », dit Nicola Jane. D’après elle, les vétérinaires lui ont expliqué qu’il s’agissait probablement d’un virus présent sur les plages. Il se serait propagé dans les villes intérieures à la faveur des déplacements des chiens et de leurs maîtres.

Par ailleurs, Nicola Jane indique qu’elle avait aussi promené le chien d’un ami à la même période et que celui-ci était également tombé malade. Les symptômes étaient toutefois plus légers chez lui, et il s’est rétabli assez rapidement.

Des centaines de signalements similaires ont été enregistrés ces jours-ci. Les vétérinaires prennent la chose très au sérieux et certains d’entre eux recommandent aux propriétaires d’éviter les plages fréquentées par les chiens.

Suspicions autour des eaux polluées de la mer

Odin, Dogue Allemand d’un an décrit comme « en forme et fort » par son propriétaire David Arthur, a dû être euthanasié après avoir souffert d’une infection pulmonaire. Il s’était baigné dans une mer « polluée », précise le maître endeuillé, qui a dépensé 6000 livres (plus de 7000 euros) en traitements. Les poumons du Grand Danois étaient trop atteints pour être sauvés.

Louisa Moss, 47 ans, a déboursé le double pour les soins de Nalu, sa chienne Staffordshire Bull Terrier. Tout comme Odin, son calvaire avait débuté après une baignade en mer. Elle avait dû être mise sous assistance respiratoire, car la Staffie n’avait plus qu’un quart de poumon de fonctionnel.

Pour le moment, elle tient le coup, mais la pneumonie par aspiration et l’infection à la bactérie Escherichia coli qui ont été diagnostiquées, ont été une terrible épreuve pour elle comme pour sa maîtresse. « J’ai pleuré tous les jours. C’était l’une des pires expériences de ma vie », confie l’intéressée.

Une « simple » épidémie de gastroentérite ?

Les cas recensés semblent concentrés près des littoraux est et nord-est du pays. La plage Fraisthorpe près de Bridlington (Yorkshire de l’Est) et le site de Redcar Beach près de Middlesbrough sont fréquemment évoquées. La côte septentrionale n’est toutefois pas épargnée, des signalements ayant été faits du côté de Hayling Island et du port de Langstone dans le Hampshire.

Brogan Proud, vétérinaire qui dirige le centre Yorkshire Coast Pet Care, indique avoir constaté une hausse significative des cas de chiens souffrant de diarrhées et de vomissements après avoir été emmenés sur les plages. Elle tente d’attirer l’attention des autorités sur cette problématique.

Pour sa part, l’Association des Vétérinaires britanniques (BVA) dit prendre ces signalements en compte, mais se veut rassurante. Sa présidente Justine Shotton pense, effectivement, que l’on a probablement affaire à une épidémie de gastroentérite qui n’a rien d’anormal en cette période de l’année.