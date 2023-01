Un étang gelé piège un chien un peu trop curieux, les pompiers interviennent rapidement

C’est hélas un grand classique en cette période de l’année où bon nombre de plans d’eau ont la surface gelée. Un chien s’étant hasardé à marcher sur la fine couche de glace recouvrant un étang a vu cette dernière se rompre sous ses pattes et le prendre au piège. Heureusement, l’intervention des pompiers a été rapide.

Un chien a été sauvé par les pompiers après être tombé dans un étang gelé, rapportait FOX Weather.

Le sauvetage a eu lieu le samedi 24 décembre, veille de Noël, Oklahoma City, dans le Centre-sud des Etats-Unis.

Le canidé en question accompagnait sa maîtresse lors d’une balade autour de Pines West Lake dans le nord-ouest de la ville. Il avait décidé de faire quelques pas sur la surface glacée du plan d’eau, qui n’a pas résisté sous son poids.

Le chien s’est ainsi retrouvé coincé dans l’eau froide, sans pouvoir nager jusqu’à la berge où se tenait sa propriétaire inquiète et impuissante. Celle-ci a aussitôt contacté le département d’incendie et de secours d’Oklahoma City (Oklahoma City Fire Department), qui a envoyé des pompiers sur les lieux.

L’un d’eux s’est servi d’une petite barque qui était amarrée à la berge pour atteindre l’emplacement du quadrupède en détresse. Il a ensuite fait monter le chien à bord, non sans peine, puis ses collègues l’ont aidé à regagner la terre ferme en le tirant au moyen d’une corde.



Oklahoma City Fire Department / Facebook

Rendu indemne à sa propriétaire

Ravi de retrouver sa propriétaire, le chien a été séché et réchauffé avant de rentrer à la maison. Il ne souffre d’aucune lésion, toujours d’après l’Oklahoma City Fire Department.

Plus de peur que de mal, donc, pour ce toutou un peu trop curieux et dont la maîtresse aurait dû se montrer plus prudente en le promenant près de cet étang gelé. Tenir son chien en laisse reste la principale précaution à prendre pour prévenir ce genre d’incident.