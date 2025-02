Il sauve sa chienne d’une attaque à la machette au prix de sa main, et se retrouvent 10 jours plus tard à l’hôpital

La vie de Chanel, femelle Pitbull de 4 ans, aurait pu s’arrêter le vendredi 24 janvier dernier, mais son propriétaire la lui a courageusement sauvée, perdant plusieurs doigts au passage. 10 jours plus tard, tous 2 ont vécu d’émouvantes retrouvailles à l’hôpital, rapportait PIX11.

Rakeem Young, 35 ans, a vu son moral remonter en flèche à l’arrivée de sa chienne le lundi 3 février. « J'ai la chance de l'avoir ici, et j'ai la chance d'être ici pour raconter l'histoire », confiait-il à PIX11 alors que son amie canine était blottie contre lui sur son lit d’hôpital.



Kimtreese Young / Gofundme

Il venait de subir une intervention chirurgicale et devra bientôt être opéré une seconde fois en prévision de la pose d’une prothèse de main. Il a, en effet, perdu la quasi-totalité des doigts d’une main en protégeant Chanel.

10 jours plus tôt, il promenait sa chienne dans le Bronx, à New York, quand un individu est venu vers cette dernière en brandissant une machette. D’après la police, l’assaillant, qui n’a pas encore été appréhendé, en avait après elle à cause de ses aboiements.

Rakeem Young s’est immédiatement interposé, et le suspect l’a frappé avec son arme, lui sectionnant 4 doigts. Il a été transporté au Bellevue Hospital à Manhattan.



Kimtreese Young / Gofundme

Une cagnotte solidaire pour financer les soins du propriétaire de Chanel

« C’est un soutien émotionnel. Cela signifie beaucoup [pour moi] », disait-il alors que Chanel continuait de le réconforter.

Généralement, les animaux sont interdits dans les hôpitaux, mais des dérogations sont accordées pour des cas exceptionnels comme celui de Chanel et Rakeem Young. « Nous nous efforçons toujours de répondre aux besoins de nos patients avec compassion et sensibilité », a ainsi déclaré un porte-parole du Bellevue Hospital.

A lire aussi : Un couple tombe sous le charme d'une chienne au refuge et prend une merveilleuse décision en apprenant qu'elle a un frère (vidéo)



Kimtreese Young / Gofundme

Les soins de la victime étant très coûteux, son père Kimtreese Young a décidé d’ouvrir une cagnotte solidaire sur la plateforme Gofundme. L’objectif de 15 000 dollars (14 500 euros environ) a déjà été dépassé grâce à la générosité des donateurs.