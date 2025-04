Ce chat ne peut pas s’endormir sans enrouler ses pattes autour de celles de son ami Beagle

Ce chat gris et ce Beagle sont clairement les meilleurs amis du monde. Cela se traduit par une complicité au quotidien, mais aussi par de multiples preuves de tendresse. Dans cette vidéo, c’est le chat qui est entreprenant en se lovant entre les pattes de son complice, et en serrant ses pattes tout contre les siennes. Les images procurent une sensation de bien-être réconfortante.

C’est exactement le type de vidéo qui apporte la dose de tendresse nécessaire dans une journée. Les internautes sont à ce propos unanimes et la publication a récolté des milliers de vues et de mentions « J’aime ». Comment résister face à autant de spontanéité et de démonstration d’amour ?

Le fameux duo fusionnel, qui ne peut même pas se quitter le temps d'une promenade, est de retour pour le plus grand plaisir des internautes.

@thebeagleandthebun / Instagram

Comme chien et chat

La relation entre un chien et un chat est entourée de nombreux préjugés, rappelait PetHelpful. On imagine que l’entente est impossible, du fait des modes de vie différents, des caractères et des envies qui ne sont pas les mêmes. Pourtant, sur internet comme dans la vraie vie, les exemples de complicité entre chien et chat sont nombreux.

@thebeagleandthebun / Instagram

Les ingrédients pour que cela fonctionne ? Il n’y a malheureusement pas de recette magique, mais certaines astuces sont tout de même à garder en tête. Le temps est souvent le plus important. Précipiter les choses ne ferait qu’empirer les tensions. Lors de l’arrivée d’un nouvel animal, canin ou félin, dans la maison, il faut donc s’armer de patience et offrir des moments de rencontre cadrés et limités dans le temps. Il faut aussi prévoir un espace suffisant pour que l’un comme l’autre puisse circuler comme il l’entend.

La tendresse en images

Le Beagle et le chat ne font pas que partager leurs moments de jeux et de sieste. Ils peuvent passer des heures sur le canapé à se câliner. C’est souvent le félin qui se love au creux du ventre de son meilleur ami, et qui enroule ses pattes autour de siennes.

L’apaisement se lit sur le visage des 2 animaux qui prennent beaucoup de plaisir à être ensemble.

@thebeagleandthebun / Instagram

Pour leur maîtresse, Megan Cottone, connue sous le pseudo "@thebeagleandthebun" sur Instagram, c’est un plaisir de côtoyer des petits êtres avec autant de respect l’un pour l’autre. Ils arrivent aussi à se rassurer l’un et l’autre. Il est évident qu’ils ne sont pas de la même portée, mais c’est tout comme, étant donnée l’absence de méfiance qui domine à travers les images.

Les internautes ont été réceptifs et cela se traduit en commentaires : « Je ne peux tout simplement pas me passer de ces deux-là », affirmait un utilisateur.