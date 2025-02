Sourd de naissance, ce magnifique Pitbull a appris le langage des signes pour communiquer avec ses futurs adoptants ! (vidéo)

Qu’importe son handicap, un chien est toujours capable de faire preuve de courage et de résilience. De cette façon, les chiens à qui il manque un membre peuvent toujours marcher et courir, les chiens aveuglent parviennent à se diriger et les chiens sourds peuvent communiquer avec leurs humains. C’est le cas de Reggie, un chien qui a appris la langue des signes pour accéder aux requêtes et aux commandes de son futur adoptant.

Vraisemblablement sourd de naissance, Reggie est arrivé au refuge de la RSPCA suite au décès de son humain, il y a 3 mois. Depuis, ce beau croisé Pitbull de 6 ans est à la recherche de sa future famille… Malheureusement, en raison de son handicap, cet adorable toutou n’intéresse que très peu les potentiels adoptants. Pourtant, Reggie est unchien “merveilleux”. Même s’il ne répondra pas aux appels vocaux et aux sifflements, il a appris à communiquer autrement en apprenant le langage des signes ! Ainsi, il connaît déjà de nombreuses commandes.

© Jam Press / RSPCA

"Il sait lire nos signaux"

“Comme il est sourd, Reggie aura plus de mal à trouver son nouveau foyer… Mais il sait lire nos signaux manuels et notre langage corporel pour savoir ce que nous lui demandons. Par exemple, un pouce levé signifie ‘bon chien’. Et il apprend actuellement la commande pour aller dormir, ce qui lui indiquera d'aller se coucher”, a expliqué Claire Kendall, une bénévole du refuge, au média Metro. De plus, Reggie connaît également 8 autres mots tels que “bonjour”, “assis”, “couché”, “viens”, “tu laisses” et “attends”. Avec un peu de patience, de persévérance et d’entraînement, il pourra en apprendre beaucoup d’autres ! D’ailleurs, le refuge n’a pas hésité a posté une vidéo sur laquelle on peut voir le beau Reggie en plein apprentissage et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il se montre très bon élève et est très attentif aux signaux de son interlocutrice.

“Nous veillons à ce que son entraînement se déroule dans un environnement calme, sans distractions, et à ce que les séances soient courtes et amusantes, avec de nombreuses friandises savoureuses en récompense. Reggie est un chien très intelligent et il apprend comme un pro. C’est un merveilleux exemple de la résilience dont les animaux peuvent faire preuve”, a précisé Claire avec fierté. En attendant de croiser le chemin de sa future famille, le beau chien blanc attend patiemment à la succursale d'Halifax, dans le West Yorkshire. C’est un compagnon, doux et câlin, en plus d’être calme et intelligent. “Nous espérons vraiment qu’il y aura quelqu’un qui pourra consacrer du temps à poursuivre sa formation et à donner à ce merveilleux garçon une vie incroyable”, a conclu la bénévole.

A lire aussi : Une nouvelle chance pour Polo, chien ramené au refuge par son adoptant sans la moindre explication

© Jam Press / RSPCA