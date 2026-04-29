Un enfant de 2 ans disparu en pleine nuit dans le Rhône retrouvé grâce au flair décisif d’un chien de gendarmerie

C’est une histoire qui aurait pu très mal se terminer, mais qui connaît par bonheur un heureux dénouement. Dans le Rhône (69), un enfant de 2 ans, disparu lors d’une soirée familiale, a été retrouvé sain et sauf en pleine nuit, à plus de 2 kilomètres du lieu de la fête. Sa localisation, dans des conditions pourtant difficiles, doit beaucoup à l’intervention décisive de Drako, un chien de recherche de la gendarmerie au flair remarquable.

« Un enfant peut disparaître en quelques secondes, même sous la surveillance d’un adulte. » Le message de la gendarmerie du Rhône (69) prend tout son sens après la frayeur vécue récemment par une famille de Saint-Julien-sur-Bibost, à une quarantaine de kilomètres de Lyon.

Comme le rapporte Ouest-France, un petit garçon de 2 ans s’est volatilisé lors d’une fête familiale organisée dans 2 habitations, sans que personne ne s’en aperçoive immédiatement. Chacun pensait qu’il se trouvait simplement dans l’autre maison. Mais en réalisant qu’il n’y était pas, l’angoisse est montée d’un coup. Malgré des recherches immédiates autour des lieux, l’enfant restait introuvable, poussant la famille à alerter les secours sans tarder.

Une mobilisation massive malgré des conditions difficiles

Très vite, les secours se sont organisés et un important dispositif de gendarmerie a été déployé pour retrouver le petit garçon. Malheureusement, les conditions n’étaient pas favorables : la météo, jugée très mauvaise, a en effet empêché l’intervention de l’hélicoptère. Sur le terrain, les recherches se sont donc poursuivies à pied dans un environnement complexe, fait de plusieurs bâtiments et de nombreux recoins où le bambin pouvait se cacher.

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© Gendarmerie du Rhône / Facebook

L’équipe cynophile du PSIG de Sathonay-Camp a également été mobilisée, malgré des pistes brouillées par les nombreuses odeurs laissées sur place. En parallèle, un drone équipé d’une caméra thermique a survolé la zone, sans résultat.

Il a finalement fallu attendre l’analyse d’une caméra de surveillance d’un riverain, vers 00 h 40, pour obtenir un indice précieux : l’enfant avait bien quitté les lieux seul, dès le début de soirée.

Un flair déterminant

Finalement, c’est le flair de Drako, le toutou de l’équipe cynophile qui a fait la différence. Relancé sur la piste, le limier a parcouru plusieurs centaines de mètres avant de s’engager dans un champ où se trouvaient des vaches. En passant sous un fil électrique, il a même été brièvement électrisé, sans pour autant abandonner sa recherche.

© Gendarmerie du Rhône / Facebook

Quelques instants plus tard, le toutou a enfin permis de localiser le petit garçon, coincé dans des barbelés, caché dans des arbustes, à plus de 2 kilomètres du point de départ.

Le maître-chien et son collègue sont alors immédiatement intervenus pour lui porter secours, le réchauffer avec une couverture de survie et le rassurer avant l’arrivée des secours. Fort heureusement, l’enfant était sain et sauf. Quant à Drako, il a été chaleureusement félicité pour son remarquable travail et s'est bien remis de sa rencontre avec le fil électrisé.

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« Nous tenons à vous rassurer », ont d'ailleurs écrit les gendarmes sur leur page Facebook. « Drako est en parfaite santé et s'est remis très vite de sa mésaventure. Il n'a pas perdu l'appétit et il a eu droit à sa friandise favorite pour le récompenser de son excellent travail ». Bravo Drako !