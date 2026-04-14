En pleine zone de guerre, un drone militaire réussit l’évacuation aérienne d’un chat et d’un chien sur 12 km (vidéo)

En temps de guerre, la souffrance ne touche pas seulement les humains : les animaux en sont aussi victimes. Abandonnés, blessés ou pris dans les combats, ils doivent parfois leur survie à des gestes de solidarité. Récemment, des soldats ukrainiens ont ainsi risqué leur vie pour sauver un chat et un chien pris au piège en première ligne en détournant un drone militaire de ravitaillement.

Au cœur des combats, le vrombissement d’un drone n’est pas toujours synonyme de destruction. Il peut aussi annoncer un sauvetage. Sur le front ukrainien, une scène surréaliste a ainsi récemment été filmée par des caméras thermiques et des téléphones de soldats : un chat et un chien, en grand danger, évacués par les airs à l’aide d’un drone de ravitaillement. Un sauvetage hors du commun rapporté par Slate.

Des mascottes en détresse

Les 2 boules de poils en question partagent l’enfer quotidien de la 14e brigade mécanisée ukrainienne, leur offrant des précieux moments de répit et de réconfort. Entre 2 assauts, les soldats prennent souvent soin des animaux errants qu’ils croisent, transformant peu à peu ces compagnons à 4 pattes en membres à part entière de l’unité. C’était le cas de ce chat et de ce chien dont on ne connaît malheureusement pas le nom.

© @uanimals.official / Instagram

Quand le soldat chargé de veiller sur ces 2 animaux a été grièvement blessé et évacué, les petites mascottes se sont retrouvées seules, prises au piège en zone de guerre.

Face à ce drame, les pilotes de drones de la brigade ont immédiatement eu une idée audacieuse : utiliser un drone de logistique — habituellement destiné à transporter de la nourriture et des munitions — pour venir les chercher. Cette mission peu banale était en effet bien trop dangereuse pour un véhicule terrestre, c’est pourquoi un sauvetage aérien était la seule chance de sauver ces boules de poils.

© @uanimals.official / Instagram

Un drone au service du sauvetage animalier

Le plan était simple : installer le minou et le toutou dans des sacs de transport sécurisés, bien les attacher au drone de ravitaillement et les faire voler sur une distance d'environ 12 kilomètres pour leur permettre de rejoindre une zone sûre.

Ce drôle de trajet aérien ne semble pas avoir trop perturbé les 2 mascottes qui ont été légèrement ballottées par le vent, mais qui sont restées étonnamment calmes.

À leur arrivée, les soldats les ont accueillis avec un mélange de soulagement et de joie, heureux de les retrouver sains et saufs. Ces touchantes retrouvailles ont été partagées sur les réseaux sociaux de l'organisation UAnimals, l'un des principaux mouvements de défense des animaux en Ukraine.

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Cette opération insolite illustre bien l’ingéniosité qui peut se déployer en temps de guerre : les drones, habituellement utilisés pour transporter du matériel, surveiller ou attaquer, peuvent aussi devenir des agents de sauvetage animalier. Une histoire touchante qui rappelle que chaque vie compte, même la plus petite.

L’info Woopets – Quels peuvent être les bienfaits des animaux pour les soldats ?

Les militaires font souvent face à des situations de stress intense, surtout lorsqu’ils sont déployés en zone de combat comme ces soldats ukrainiens. Dans ce cas, la présence d’animaux en 2 assauts peut leur apporter de nombreux bienfaits :