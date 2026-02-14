Agenouillés devant une chienne squelettique, les bénévoles découvrent dans son regard un espoir qui transforme sa vie

Une association a découvert une chienne dans un état de maigreur alarmant, témoignant d’une longue négligence. Malgré son corps fragile, son regard semblait déjà exprimer une force et une douceur insoupçonnées.

En recueillant une chienne appelée Chloe à l'automne 2025, l'équipe de l'association One Tail at a Time, basée à Chicago, était sous le choc. Les bénévoles n'avaient jamais vu un animal vivant aussi maigre, d'après The Dodo . « Chloe n'avait plus que la peau sur les os, avec des griffes extrêmement longues et la peau irritée », peut-on lire sur la page Facebook de l'organisation.



One Tail at a Time / Facebook

Ils ne savaient rien de son passé, mais il était clair qu'elle subissait la négligence depuis longtemps. Néanmoins, même si elle était squelettique et faible, ses bienfaiteurs pouvaient voir de l'espoir dans ses yeux.

Un programme de soins a été mis en place, tout comme un régime alimentaire adapté pour l'aider à reprendre du poids de manière progressive.

Les premières semaines étaient difficiles et Chloe souffrait encore énormément. Par la suite, son état a commencé à s'améliorer. Elle faisait preuve d'une détermination hors du commun et se montrait de plus en plus affectueuse à l'égard des bénévoles.



One Tail at a Time / Facebook

« Malgré l'inconfort évident qu'elle ressentait, elle s'est immédiatement penchée pour recevoir des caresses alors que je m'agenouillais face à sa silhouette fragile », dit l'une de ces personnes qui prenaient soin d'elle.

« J’aurais aimé l’avoir toute sa vie »

La chienne a poursuivi sa convalescence au sein d'une famille d'accueil et a continué d'afficher des progrès considérables. Elle était désormais prête pour l'adoption.

Avant même que l'association ne publie la fiche de Chloe sur son site, elle a été contactée à son sujet par une femme prénommée Shelia.

Cette dernière a rendu visite à la chienne, et leur entente a été quasi immédiate. L'adoption a été officialisée peu après.

A lire aussi : En plein dîner, un chien errant affamé s’invite à la table 2 clientes d'un restaurant et repart avec une nouvelle famille

Chloe profite tranquillement de sa nouvelle vie. Elle a récemment suivi des cours d'obéissance, où elle a excellé, et fête son tout premier Noël en famille.

« Elle était douce et gentille [à Noël] et a profité de toute cette affection. Elle est tout simplement la meilleure. J’aurais aimé l’avoir toute sa vie… », confie Shelia.