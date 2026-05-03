Laissé sans foyer après le départ en mission de son maître, un Dalmatien débute une nouvelle vie au cœur d’une caserne de pompiers

Abandonnée après le départ à l’étranger de son propriétaire, Ember, une jeune Dalmatienne pleine d’énergie, a trouvé un nouveau foyer inattendu au sein d’une caserne de pompiers de Floride (États-Unis). Adoptée à l’unanimité par l’équipe, elle entame aujourd’hui une nouvelle vie et deviendra bientôt un visage de la prévention incendie auprès des enfants.

Âgée de seulement 1 an, Ember s’est retrouvée sans foyer du jour au lendemain lorsque son ancien propriétaire a appris son prochain départ en mission à l’étranger. Dévasté à l’idée de se séparer de la jeune Dalmatienne et soucieux de lui offrir une nouvelle chance, il a choisi de la confier au refuge Alaqua en Floride (États-Unis). Une étape déchirante, mais essentielle pour permettre à la boule de poils d’espérer un nouveau départ.

Une rencontre décisive

Quelques semaines après son arrivée au refuge, Ember a vu sa vie basculer une seconde fois, mais cette fois dans le bon sens ! La jeune chienne pleine d’énergie apprenait alors doucement à s’adapter à son nouveau quotidien en refuge quand une rencontre inattendue a tout changé.

© Alaqua Animal Refuge

Lors d’une visite de contrôle, Ross Sheffield, le chef des pompiers de DeFuniak Springs a fait la connaissance d’Ember et a immédiatement eu un coup de cœur pour elle.

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« Nous discutions avec un employé d'Alaqua, qui nous a amené Ember, et nous avons commencé à jouer avec elle. J'ai toujours adoré les chiens, et nous n'arrêtions pas de jouer avec Ember », a raconté Ross Sheffield à PEOPLE.

© Alaqua Animal Refuge

Très vite séduit par la personnalité de la chienne, Ross Sheffield ne pouvait pas non plus ignorer le fait que les Dalmatiens avaient historiquement accompagné les pompiers américains dans leurs missions.

« Lorsqu'ils recevaient un appel pour un incendie, les chevaux tiraient le camion de pompiers, et le Dalmatien courait à leurs côtés en aboyant. À l'époque, il n'y avait pas de sirènes ; seulement une cloche, mais cet aboiement suffisait : les passants l'entendaient et quittaient la rue. Une fois arrivés sur les lieux de l'incendie, les Dalmatiens protégeaient le matériel et calmaient les chevaux », explique Ross Sheffield à propos du rôle de ces précieux toutous.

Convaincu, il a tout de suite proposé l’adoption d’Ember à toute l’équipe, qui a voté « oui » à l’unanimité. Le lendemain, la chienne rejoignait officiellement sa nouvelle famille à la caserne de DeFuniak Springs.

© Alaqua Animal Refuge

Une nouvelle mascotte au service de la prévention

Depuis son arrivée, Ember s’est parfaitement adaptée à sa nouvelle vie. Pleine d’énergie et de curiosité, la jeune Dalmatienne a rapidement trouvé sa place auprès des équipes, qu’elle accompagne au quotidien avec enthousiasme. Très vite intégrée, elle suit également un apprentissage auprès d’un éducateur afin de s’habituer aux missions d’un chien de caserne.

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Et son arrivée n’a pas seulement réjoui les pompiers ! La communauté locale s’est en effet elle aussi attachée à elle, impatiente de la rencontrer lors de ses futures apparitions publiques.

Héritière d’une longue tradition des Dalmatiens dans les services d’incendie, Ember s'est également vu confier une mission bien particulière : sensibiliser la communauté, en particulier des enfants, à l'importance de la sécurité incendie. Un rôle sur mesure pour cette adorable Dalmatienne !