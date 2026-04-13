Un Malinois de 1 an et demi aide la gendarmerie française à trouver du matériel informatique caché lors de perquisitions dans le cadre d’affaires de pédocriminalité ou de cryptomonnaie

Ils sont 5 chiens sur le territoire national français à être formés pour cette mission de détection de composants électroniques. Et parmi eux se trouve Valkyrie, une chienne de race Malinois, qui a commencé son entraînement le 3 avril dernier au sein du groupe d’investigation cynophile de la gendarmerie de Saint-Quentin. Formée pour repérer des composants dans le cadre d’affaires de crypto monnaie ou de pédocriminalité, elle fait équipe avec Anthony son maître chien depuis septembre 2025.

Cela fait 2 ans que des chiens de gendarmerie sont formés dans ce but. Leur mission ? repérer des composants faits d’un métal utilisé dans la plupart des objets électroniques. « Nos chiens sont créancés sur le tentalium. C'est un métal rare, une terre rare qu'on va retrouver dans certains composants du support de données. C'est l'odeur cible de nos chiens », explique Anthony, le maître-chien de Valkyrie, une chienne de race Malinois de 1 an et demi intégrée au groupe d’investigation cynophile de la gendarmerie de Saint-Quentin.

Un stage de formation de 14 semaines

La chienne fait équipe avec Anthony depuis le mois de septembre 2025 et a réalisé une formation de 14 semaines à ses côtés. C’est désormais au sein d’un grenier aménagé pour la suite de ses entraînements qu’elle exerce ses talents pour un exercice. « Le chien est capable de détecter du matériel qu'on dit froid, type clé USB par exemple, et qui n'émet pas d'onde. Là où la technologie a ses limites. » précisait encore Anthony au média France 3 Régions avant d’ajouter : « Les missions arrivent de plus en plus, parce que la communication sur ces cinq chiens arrive de plus en plus. Les services d'enquête savent que c'est un savoir-faire qui existe. Donc les sollicitations montent en flèche […] Généralement, il y a une perquisition manuelle avant le passage du chien. Et comme ça, le chien va se concentrer réellement sur ce qu'il y a de dissimulé. C'est vraiment une complémentarité avec les services d'enquête. » Ses missions peuvent être utiles dans un large spectre d’enquêtes, allant de la pédopornographie, à des affaires de crypto monnaie ou de criminalité organisée. Cette technique de recherche est déjà utilisée ailleurs en Europe et aux États-Unis depuis le début de 2023. Désormais, c’est en France qu’elle est déployée

Franck Levasseur / France Télévisions

5 chiens sont opérationnels sur le territoire français

Formés au Centre national d'instruction cynophile (CNICG), situé dans le Lot, 5 chiens sont déjà en exercice sur le territoire français. L’objectif est d’étendre cette technique et d’avoir une équipe de 13 chiens au total. Et si leur formation dure plusieurs mois, leurs entraînements ne cessent jamais, comme en atteste l’exercice réalisé par Valkyrie dans un grenier aménagé. « On essaye de se rapprocher au maximum du réel sur les entraînements. Le but du jeu, c'est de leur faire découvrir le maximum de choses. »

Ces « chiens de recherche de supports de données numériques (RSDN) » ont pu démontrer leurs compétences, le 2 avril dernier, au Forum InCyber de Lille. « Les chiens RSDN offrent aux enquêteurs la capacité de découvrir, lors de perquisitions, différents supports de données numériques et autres objets électroniques — dont des caméras et micros espions — ayant servi à commettre une infraction ou susceptibles de contenir des éléments de preuve », précisait une publication du CNICG, sur Facebook.

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