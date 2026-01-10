Un drone immortalise le moment poignant où une chienne introuvable depuis 9 jours lève la tête en entendant son nom (vidéo)

Disparue lors d’une simple promenade, une chienne a plongé sa famille dans l’angoisse pendant plus d’une semaine. Face à l’urgence de la situation et aux recherches infructueuses, une aide pour le moins inattendue a finalement été sollicitée.

Après avoir vainement cherché sa chienne avec l’aide de nombreux proches, Samira Gross, une habitante de Piscataway dans l’Etat du New Jersey (Etats-Unis), s’est tournée vers les réseaux sociaux pour lancer un SOS. Dakota, croisée Pitbull / American Bully de 3 ans, s’était volatilisée le jeudi 4 décembre lors d’une promenade nocturne au parc Johnson, près de son domicile. Elle avait couru derrière un animal et était restée introuvable depuis.



Samira Gross / Facebook

Décrite comme gentille et aimant les humains, la chienne au pelage marron marqué de blanc était d’autant plus en danger qu’une tempête de neige était annoncée dans la région. L’inquiétude de Samira Gross ne faisait que s’accentuer de jour en jour.

9 jours se sont écoulés depuis la fugue de Dakota. Les recherches ne donnaient toujours rien. La récompense de 1000 dollars (850 euros) promise n’y avait rien changé. Sa propriétaire, désespérée, a fini par contacter Chris Sherrard, de la société Apex Eagle Drone Service basée à Williamstown, toujours dans le New Jersey.

C’est donc le samedi 13 décembre que le télépilote de drone est arrivé sur les lieux. Son appareil équipé d’une caméra infrarouge a survolé la zone, puis l’homme a repéré une signature thermique sur son écran. Elle se trouvait au beau milieu d’un marécage.



Apex Eagle Drone Service / YouTube

Chris Sherrard a zoomé. C’était bien Dakota qu’il voyait. La chienne était endormie, roulée en boule. Il a crié son nom via le haut-parleur du drone, et l’animal s’est tout de suite réveillé et a levé la tête.



Apex Eagle Drone Service / YouTube

“Je leur suis extrêmement reconnaissante”

Samira Gross, qui assistait à l’opération, était émue aux larmes. Sa chienne adorée était enfin là, sous ses yeux. Sans une telle technologie, personne ne l’aurait retrouvée.



Apex Eagle Drone Service / YouTube

Un ami de la famille s’est porté volontaire pour la récupérer. Il a avancé difficilement au milieu de l’épaisse végétation, guidé depuis les airs par Chris Sherrard, et a finalement rejoint l’emplacement de Dakota, qui remuait la queue.

La chienne a été ramenée auprès de sa maîtresse, qui l’a aussitôt emmenée chez le vétérinaire. Dakota avait perdu du poids, présentait quelques égratignures et a eu besoin d’une perfusion, mais son état de santé ne suscitait aucune inquiétude.