Grâce à une vidéo de son American Bully dans une douce situation, une femme déconstruit les stéréotypes

Une utilisatrice de TikTok se faisant appeler “Ell” a récemment posté un clip qui a touché les internautes en plein cœur. On y voit son chien emmitouflé dans sa couverture, prêt à recevoir des câlins. Si cette scène peut sembler banale, elle ne l’est pas tout à fait puisque l’animal en question fait partie des races catégorisées comme étant les plus dangereuses. La vidéo contraste alors avec la réputation du quadrupède.

Depuis que Costa, un American Bully XL, est entré dans sa vie, Ell a découvert le bonheur d’être propriétaire de chien. Elle aime tellement son animal que son quotidien tourne en partie autour de lui. Elle lui a d’ailleurs créé plusieurs comptes sur les réseaux sociaux où elle partage ses aventures, mais aussi ses combats. Parmi ceux-ci : la déconstruction des stéréotypes autour des chiens comme Costa.

Ell connaît son chien mieux que quiconque et aimerait que tout le monde le voit comme il est à l’intérieur. Malheureusement, les personnes s’arrêtent souvent au physique de l’animal et à sa race, qui est d’ailleurs interdite dans certains pays comme l’Angleterre.

Une crème version XL

Pourtant, il suffit de quelques vidéos pour constater que tous les American Bully ne sont pas des chiens agressifs et mauvais. En réalité, le rôle du maître est capital dans le comportement du quadrupède, et il faut croire qu’Ell a donné les bonnes clés à son toutou. Non seulement Costa est un chien obéissant et sympathique, mais il est également très câlin.

Dans une vidéo devenue virale sur TikTok et relayée par Yahoo Life, sa propriétaire a tenu à partager l’un de ses rituels attendrissants. Sur le clip, on voit Costa entrer dans la chambre avec sa petite couverture imprimée autour de lui. Il grimpe avec sur le lit et ne peut cesser de remuer la queue. Sa maîtresse explique alors que tous les dimanches, la boule de poils emmène son plaid et la rejoint pour une séance de câlins. Le toutou attend ce moment avec grande impatience.

Les internautes, touchés par la gentillesse de Costa, ont réagi dans la section des commentaires : « Ce sont les plus fantastiques des chiens », écrivait une personne en faisant allusion aux American Bully, « Je suis convaincue qu'il n'existe pas de chien dangereux ou méchant. Les chiens sont comme des enfants, et le comportement s'apprend ! Élevés dans un foyer aimant et attentionné, ils deviennent des chiens affectueux et attentionnés », assurait quelqu’un d’autre.