Recouverte de nœuds et dévorée par les vers, cette petite chienne renaît grâce à une chaîne de solidarité

Quand une chienne trop longtemps négligée croise la route de bonnes âmes, sa métamorphose peut sembler tout droit sortie d’un conte de fées. C’est exactement ce qu’a vécu Woolly, un petit être abîmé par la vie, dont le destin a basculé grâce à une association et beaucoup d’amour.

2 mois séparent ces photos prises au moment de la prise en charge de Woolly puis lors de son adoption. En les observant, on aurait du mal à croire qu’il s’agit de la même chienne.



Stray Rescue of St. Louis

Elle avait été découverte par une personne bienveillante et amenée au refuge de l’association Stray Rescue of St. Louis, dans le Missouri (Etats-Unis), d’après The Dodo . Son pelage était dans un triste état : épais, sale, emmêlé, couvert de nœuds… Les bénévoles l’ont admise sans hésitation. Avec l’équipe vétérinaire, ils se sont tout de suite mis au travail.

Ce sont eux qui l’ont appelée Woolly, ce qui signifie “laineuse” en anglais, en raison de son apparence. En l’examinant, ils ont constaté que son corps était recouvert de vers et d’asticots. Elle ne pesait que 4,5 kilogrammes, mais à cause de sa fourrure, on avait l’impression que son poids était bien au-dessus.

Ses bienfaiteurs n’ont eu d’autre choix que de la raser. Ce faisant, ils ont vu à quel point sa peau était enflammée et infectée.

Un plan de traitement a été mis en place, puis Woolly a été confiée à un foyer temporaire, 2 jours après son sauvetage “Ce petit ange sera bientôt placé dans une famille d’accueil médicale, afin qu’elle n’ait pas à rester dans un refuge bruyant et effrayant, indiquait Stray Rescue of St. Louis sur sa page Facebook. Nous voulons qu'elle soit aussi à l’aise qu’elle ne l’a jamais été !”

“La chienne idéale”

La chienne a eu droit à une bonne nuit de sommeil, probablement la meilleure de toute sa vie. “Elle est propre, libre, adorable et reconnaissante. Quelle poupée !”, poursuivait l’association.



Stray Rescue of St. Louis

Anne, sa mère d’accueil, est tombée sous son charme, alors que sa personnalité attachante se révélait au fil des jours. “Nous avons décroché le gros lot en accueillant Woolly. C’est la chienne idéale”, a effectivement déclaré sa maîtresse temporaire.

2 mois après avoir été recueillie, Woolly a été officiellement adoptée. Elle profite de sa nouvelle vie au sein de sa famille pour toujours et coule des jours heureux.

A lire aussi : Chaque jour, ce chien à la joie de vivre communicative fixe les visiteurs du refuge avec un regard qui supplie qu’on l’adopte (vidéo)



Stray Rescue of St. Louis