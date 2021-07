Un Dogue allemand fait tout pour réconforter son compagnon souffrant d’anxiété de séparation (vidéo)

Ne supportant pas d’être privé de sa maîtresse, un Dogue Allemand exprime bruyamment sa tristesse à chaque fois qu’elle doit sortir de chez elle. Il peut toutefois compter sur le soutien de sa congénère.

L’anxiété de séparation est un trouble présent chez bon nombre de chiens. Ces derniers n’acceptent pas l’absence de leurs maîtres et l’expriment de différentes manières : aboiements incessants, pleurs, destruction d’objets, accidents de propreté… Tofu est l’un d’eux.

Dans une vidéo postée sur le compte YouTube de The Dodo et relayée par Animal Channel, Jordann, mère d’accueil de Tofu, raconte l’expérience qu’elle a vécue à ses côtés jusqu’à son adoption. Elle revient aussi sur le lien très fort qui l’unissait à sa chienne Zoot, ainsi que sur une scène émouvante où celle-ci le réconfortait.

Tofu le Dogue Allemand avait été amené dans un refuge par son ancienne maîtresse, qui expliquait qu’il était partiellement aveugle et sourd. Il peut, en effet, voir de son œil droit, mais pas du gauche. Il avait ensuite été placé en famille d’accueil, celle de Jordann, donc.

A son arrivée chez elle, il était très maigre, pesant moins de 45 kg, alors que le poids minimum pour un mâle adulte de cette race est de 50 kg. Le canidé était aussi très timide et nerveux. Peu à peu, grâce aux soins et à l’attention portés par Jordann, mais aussi à la présence de ses 3 autres chiens, Tofu a repris du poids et allait de mieux en mieux sur le plan émotionnel.

Il ne parvenait toutefois pas à se défaire de son anxiété de séparation. C’est ce qu’on peut voir dans le reportage, qui montre aussi et surtout le réconfort que lui apporte Zoot, femelle Dogue Allemand adoptée par Jordann, dans ces moments-là.

Le soutien inestimable de Zoot

Une scène filmée grâce à la caméra de surveillance placée dans la pièce où Tofu et sa meilleure amie sont installés. Leur maîtresse s’était absentée et, comme toujours, le Dogue Allemand aboyait et pleurait en direction de la porte pour exprimer son mal-être.

Pendant ce temps-là, Zoot restait tranquillement couchée par terre et attendait que Tofu en fasse de même. Dès qu’il l’a fait, la chienne s’est empressée de poser la tête sur lui, ce qui l’a énormément apaisé.

Jordann s’est beaucoup attachée à Tofu et aurait bien voulu le garder, mais il aurait été impossible pour elle de continuer de s’occuper de 4 chiens, tous de grande taille. Heureusement, une famille aimante a été trouvée pour le quadrupède.

Il a récemment rejoint ses nouveaux propriétaires, qui l’ont appelé Yeti, et s’adapte parfaitement à son nouvel environnement. Jordann prend régulièrement des nouvelles de son ancien protégé et se dit heureux de le savoir entre de bonnes mains.