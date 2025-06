Le rêve devient réalité pour un chien "doux et patient" ayant enchaîné les séjours en refuges pendant 10 ans

Après plus de 10 ans passés entre les murs de plusieurs refuges, Roxy, un chien au cœur tendre, a enfin trouvé ce qu’il attendait depuis toujours : une famille. Une adoption tardive mais bouleversante, saluée avec émotion par ceux qui l’ont accompagné tout au long de ce long chemin vers la liberté.

Roxy a longtemps attendu ce moment, et la patience de cet adorable chien a été récompensée. En plus de 10 ans, il a connu plus d’un refuge, mais il n’a jamais renoncé à son rêve, celui de trouver une famille aimante pour toujours. Son vœu vient d’être exaucé, rapportait La Dépêche du Midi.

C’est la SPA de Thionville (57) qui a annoncé la réjouissante nouvelle sur sa page Facebook. La structure d’accueil mosellane était le dernier point de chute du canidé jusqu’au 28 mai 2025, date à marquer d’une pierre blanche pour le quadrupède et tous ceux qui l’ont connu à la SPA, mais aussi dans tous les autres refuges par lesquels il est passé.



La SPA - Refuge de Thionville / Facebook

Roxy a effectivement enchaîné les séjours auprès d’organisations de protection animale au cours de la décennie écoulée sans jamais pouvoir quitter cet univers pour de bon.

Ce mercredi-là, donc, il est sorti de la SPA de Thionville par la grande porte, puisqu’il a enfin été adopté. « Il y a des histoires qui touchent profondément le cœur, et celle de Roxy en est une », indiquait cette dernière dans sa publication. « Roxy n’a jamais cessé d’être doux, gentil et patient », ajoutait l’association, pour qui cette issue est « un vrai miracle ».

Joie, fierté et pincement au cœur

« 10 ans et demi… Un temps incroyable passé derrière ces murs, dans cette attente parfois lourde, mais aussi pleine d’espoir », poursuivait l’auteur du post.

En voyant le chien partir, les bénévoles ont ressenti « un mélange d’émotions […] : une immense joie, une fierté profonde, mais aussi un pincement au cœur ».

Le parcours chaotique de Roxy et l’heureux dénouement qu’il a connu sont la preuve qu’il ne faut jamais baisser les pattes. Ils rappellent que, quoi qu’il arrive, la lumière, la délivrance et la joie sont toujours au bout du tunnel.

