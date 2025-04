Un couple tente le tout pour le tout et parcourt 1 600 kilomètres pour sauver son chien malade

Quand Graeme et Kathryn ont accueilli Chester chez eux, ils n'imaginaient pas les épreuves qu’ils allaient devoir surmonter seulement quelques semaines plus tard. L'animal a développé une maladie rare qui ne pouvait être traitée que dans un seul établissement à plusieurs centaines de kilomètres du domicile familial. Ses maîtres aimants n’ont alors pas hésité à faire le trajet.

Graeme et Kathryn Arthur, originaires d’Irlande, ont adopté Chester il y a quelques mois au sein d'un refuge local. L'animal s'est bien installé et tout se déroulait sans encombre jusqu'à ce que sa santé se dégrade drastiquement. Les vétérinaires lui ont alors diagnostiqué un shunt hépatique, affection grave qui le condamnait.

Tout a commencé quand le croisé Collie/Springer Spaniel a montré des signes inquiétants de mauvaise santé : « Au début, rien n'indiquait qu'il était malade. Mais peu de temps après, il a commencé à saigner, enfonçant sa tête par terre et paraissant hébété et vide », racontait Graeme, dont le témoignage a été rapporté par Belfast Live.

Graeme et Kathryn Arthur

Un sombre diagnostic

Évidemment, les propriétaires du toutou se sont immédiatement inquiétés pour lui. Ils l'ont conduit chez un vétérinaire, mais ce dernier a été surpris de constater que l'animal était globalement en bonne santé. Il a donc été nécessaire de pousser les investigations en réalisant de multiples examens médicaux. À l'issue de ceux-ci, les spécialistes ont déterminé que le chien souffrait d'un shunt hépatique.

Cette maladie rare entraîne la circulation de toxines dans le sang. Lesquelles le contaminent, ce qui cause souvent le décès de l’animal. Les vétérinaires étaient donc très pessimistes quant à la guérison du quadrupède. Toutefois, Graeme et Kathryn ont découvert qu'un établissement au Royaume-Uni, Southern Counties Veterinary Specialists, pratiquait une technique prometteuse venant de l’Allemagne pour guérir cette maladie. Déterminant qu'il s'agissait certainement de la dernière solution pour sauver Chester, le couple a parcouru 1 600 kilomètres pour se rendre dans la clinique.

Graeme et Kathryn Arthur

Un nouvel espoir

Sur place, les praticiens ont découvert que le cas de l'animal était encore plus spécifique, puisqu'il n'était pas opérable du fait de la localisation du shunt. Néanmoins, ils sont restés optimistes et n'ont cessé de rassurer ses propriétaires. La procédure pour guérir Chester a été longue et fastidieuse, mais grâce à l'expertise des spécialistes, sa vie a pu être sauvée. En effet, à la suite des opérations, la boule de poils s'est totalement rétablie : « Il n'a eu aucune rechute et déborde d'énergie », partageait Graeme.

Ce dernier et sa compagne sont extrêmement reconnaissants envers l'équipe vétérinaire, qui a fait preuve d'un grand professionnalisme, mais aussi d'empathie. Ils espèrent que de plus en plus d'établissements seront formés à cette procédure pour sauver davantage de vies.