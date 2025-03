Donné perdu par les vétérinaires, ce chien a survécu deux fois à des maladies graves

À 2 reprises, Harry a failli perdre la vie à cause de soucis médicaux extrêmement graves. Le petit chien s’est pourtant battu pour rester sur terre aux côtés de ses maîtres aimants. Ces derniers sont infiniment reconnaissants de ne pas avoir perdu leur plus fidèle ami.

Vickie et Jon Durbridge sont les heureux propriétaires d’un Cockapoo de 6 ans nommé Harry. La boule de poils fait entièrement partie de la famille, alors, quand elle est tombée malade pour la première fois, tout le monde a été dévasté. Heureusement, elle a fini par s’en sortir jusqu’à ce qu’un second souci médical la frappe. Et une fois de plus, le survivant a déjoué les pronostics en combattant la maladie.

Harry est très important aux yeux de ses maîtres. Ces derniers l’ont même désigné comme témoin lors de leur mariage, rapportait Vets Now. Il faut dire que le trio a affronté bien des épreuves ensemble et que celles-ci l’ont particulièrement soudé.

Un diagnostic effrayant

Lorsqu’il n’était encore qu’un chiot, Harry a contracté le parvovirus canin. Il s’agit d’une maladie virale, contagieuse et très grave pour les jeunes chiens si elle n’est pas prise en charge rapidement. Un vaccin existe et un traitement lourd a permis d’améliorer le taux de survie.

La réactivité des propriétaires de Harry a permis de le sauver. Ceux-ci avaient été alertés par divers symptômes et s’étaient rapidement inquiétés. Déposé aux urgences vétérinaires de Vets Now, l’animal a été pris en charge et a reçu un traitement immédiat tant son état était grave. Heureusement, l’expertise des vétérinaires a permis de le secourir.

Une malédiction

Vickie et Jon Durbridge n’imaginaient pas qu’ils auraient à revivre une situation aussi stressante quelques années plus tard, et pourtant. Harry s’est mis à vomir un jour et a eu la diarrhée. Ses propriétaires ont définitivement paniqué en voyant du sang dans ses selles et, une fois de plus, l’ont emmené aux urgences. Les vétérinaires lui ont diagnostiqué un iléus, soit un trouble intestinal qui peut entraîner le décès.

Harry, très mal en point à son arrivée, a été traité en urgence. Sa famille n’était pas certaine qu’il survive, sachant qu’il s’était déjà battu contre une maladie grave quelques années plus tôt. Heureusement, une fois de plus, la volonté de vivre du chien a triomphé et il est rentré chez lui une semaine plus tard. Il est désormais tiré d'affaires et ses maîtres, heureux de l’avoir retrouvé, chérissent plus que jamais chaque journée vécue avec lui.