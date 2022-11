Un couple sauve un chien errant et l'aide à trouver une famille, mais le destin les réunit à nouveau

Shalini Yeap et Anthon Jermayne Tanabalasingam vivent à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie, avec leurs 2 chiennes Beagle appelées Eva et Bella.

Un jour, alors qu’il pleuvait abondamment, ils ont remarqué un chien assis dans la rue en face de chez eux. Il était immobile malgré les trombes d’eau déversées par le ciel. Cette vision les a bouleversés. Le couple a vu qu’il portait un collier.

Shalini et Anthon lui ont offert une friandise, et il s’est tout de suite montré joyeux et amical. Il était clair qu’il avait une famille, mais les jours suivants, il continuait d’errer dans le quartier. Ils ont pris l’habitude de le nourrir et se sont peu à peu attachés à lui.



Anthon Jermayne Tanabalasingam

Quand le quadrupède a manqué de très peu d’être renversé par une voiture sous leurs yeux, ils ont décidé de le recueillir et de se mettre à la recherche de ses propriétaires. Un commerçant leur a expliqué que ce chien appartenait à un client régulier. Shalini et Anthon lui ont laissé leurs coordonnées pour que le maître les contacte. Ce dernier ne l’a toutefois pas fait.

Ils sont revenus au magasin, dont le gérant leur a dit qu’il était passé la veille et avait signifié qu’il n’avait pas l’intention de reprendre son chien. Shalini et Anthon n’en revenaient pas ; comment pouvait-on se séparer d’une créature aussi douce ?

Ils l’ont emmené chez le vétérinaire pour un examen complet et les soins de base, et ont choisi de l’appeler Zeus.



Anthon Jermayne Tanabalasingam

Le couple lui a ensuite trouvé une famille adoptive habitant Penang, à 300 kilomètres au nord de Kuala Lumpur. Malheureusement, l’expérience a tourné court ; Zeus ne se plaisait pas dans son nouveau foyer et s’était même mis à afficher un comportement destructeur.

Zeus avait fait son choix

Shalini et Anthon sont allés le chercher. Dès qu’il a vu le jeune homme, Zeus est venu vers lui en courant et a sauté dans ses bras. « Croyez-le ou non, il a tenu les mains d'Anthon avec ses pattes et a posé son visage dessus », raconte sa femme.

« Nous n'étions pas prêts à l'admettre, mais nous étions tombés amoureux de lui. Et apparemment, le sentiment était réciproque », poursuit-elle. Ils l’ont officiellement adopté.



Anthon Jermayne Tanabalasingam

Peu après, la famille a déménagé. Zeus, Eva et Bella ont désormais un grand jardin où ils courent et jouent à volonté.

Anthon Jermayne Tanabalasingam

Zeus avait choisi ses humains, et il a fini par les retrouver…