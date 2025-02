Un adorable Goldendoodle joue à cache-cache dès qu’il en a l’occasion et répand sa bonne humeur autour de lui (vidéo)

Le Goldendoodle est un chien connu pour sa bonne humeur et sa capacité à vivre dans des familles avec enfants. La vidéo partagée sur le compte Instagram @mostlythedoodle met en avant la personnalité très enjouée d’un chien de cette race du nom de Mostly, qui semble adopter une attitude adorable en toutes circonstances. PetHelpful s’est penché sur les traits de caractère des chiens de cette race, finalement plutôt récente.

@mostlythedoodle / Instagram

Une vidéo qui fait fondre les cœurs

Les images postées par cet utilisateur Instagram ont de quoi attendrir. On y voit un Goldendoodle au pelage blanc immaculé s’adonner à des parties de cache-cache régulières, toujours avec autant de plaisir et de bonne humeur. Que ce soit dans le salon de ses propriétaires, dans un magasin ou en présence d’enfants, il cache ses yeux à l’aide de ses pattes, puis les retire, comme s’il découvrait un tout nouveau monde.

Ce jeu, généralement apprécié des enfants, semble aussi susciter l’intérêt de certains animaux. Généralement, les propriétaires sont à l’origine de cet apprentissage, qui permet à l’animal de gagner en confiance.

Un apprentissage bénéfique

Le jeu du cache-cache est le moyen parfait pour stimuler un chien qui vit en intérieur. Le propriétaire devra cependant veiller à accompagner son compagnon dans cette nouvelle activité qui peut susciter de l’anxiété si elle n’est pas bien encadrée.

Pour cela, l’idéal est de commencer dans une petite pièce, afin que le chien comprenne bien la dimension de jeu et l’absence de réelle disparition. Fonctionner avec un système de récompense est aussi une bonne idée. Une fois que le chien a compris le principe, les bénéfices sont nombreux : éveil de l’odorat, facilitation du rappel et construction d’un lien de confiance entre chien et humain.

@mostlythedoodle / Instagram

Le Goldendoodle dont il s’agit ici est à l’initiative du jeu, montrant toute la confiance qu’il accorde à son entourage.

Le Goldendoodle et ses nombreuses qualités

La vidéo de l’adorable chien a permis de rappeler la douceur et la gentillesse dont font preuve de nombreux canidés de cette race.

A lire aussi : Les propriétaires d'une chienne perdue en forêt passent d'interminables nuits à camper dehors et à griller sa nourriture préférée jusqu'à la délivrance

Les premiers Goldendoodles sont apparus dans les années 1980-1990, des suites de croisements entre Caniche et Golden Retriever. Leur apparence peut varier du fait de leurs filiations diverses. À l’origine, ils ont été créés pour répondre à une demande particulière émanant de personnes allergiques aux poils de chien souhaitant un animal d’assistance.

@mostlythedoodle / Instagram

La majorité des Goldendoodles sont donc à l’image du petit bonhomme visible dans la vidéo : affectueux et calme, même si comme dans toutes les adoptions, la génétique et l’éducation sont à prendre en compte.