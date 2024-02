L'I-CAD dématérialise les cartes d'identification des animaux de compagnie pour simplifier les démarches des propriétaires

Dans un souci de simplification des démarches des propriétaires d’animaux de compagnie et de réduction de leur impact environnemental, l’I-CAD fait évoluer la carte d’identification de leurs amis poilus. Ce document est à présent dématérialisé et facilement accessible en ligne. Les vétérinaires bénéficient, eux aussi, de ce changement.

Finis les démarches administratives complexes, les demandes de duplicata et les envois de courrier. Les cartes d’identification des animaux de compagnie seront désormais disponibles sous un nouveau format dématérialisé, téléchargeable et accessible en toute simplicité.

C’est ce qu’a annoncé l’I-CAD, dont le Fichier National rassemblant les informations d’identification des chiens, chats et furets est géré par Ingenium animalis sous délégation du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

Cette évolution facilite considérablement le quotidien des propriétaires d’animaux de compagnie tout en répondant à un impératif d’éco-responsabilité, sachant qu’une quantité non négligeable de cartes et de formulaires était imprimée et envoyée par courrier jusque-là.

Moins de tracasseries administratives et d’attente

Tout possesseur responsable le sait, l’identification d’un chien, chat ou furet est obligatoire. Cette procédure établit un lien officiel entre l’animal et son propriétaire. En étant dématérialisée, la carte d’identification est à présent accessible et téléchargeable de manière instantanée et gratuite sur l’espace détenteur du Fichier National I-CAD.

Elle permet également au propriétaire de disposer d’un ensemble d’informations plus complet sur son compagnon à fourrure et de réaliser facilement les modifications nécessaires : mise à jour des coordonnées, changement d’adresse temporaire, changement de détenteur… Ces changements se font ainsi en quelques clics, sans délai ni envoi de courrier.

Par ailleurs, la génération en ligne d’une nouvelle carte à jour étant désormais facilitée, la demande de duplicata effectuée par formulaire et envoyée par courrier n’est plus nécessaire.

L’identification simplifiée pour les vétérinaires et un geste pour l’environnement

Du côté des vétérinaires qui réalisent l’identification, les procédures sont simplifiées ; ils pourront télécharger eux-mêmes la carte définitive dans la foulée de l’identification de l’animal, après les changements d’informations relatives à l’animal ou encore en cas de perte de la carte par le propriétaire si celui-ci ne dispose pas des accès.

Tout en rendant les actes des détenteurs et des praticiens plus faciles et plus rapides, cette évolution contribue à réduire le recours au support papier et donc à améliorer l’empreinte carbone.