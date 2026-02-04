2 Pitbulls s’inquiètent en constatant l’absence des chiots censés jouer dans le jardin, mais la joie des retrouvailles ne tarde pas (vidéo)

Toujours prêts à jouer les grands frères et sœurs modèles, 2 chiens ont une nouvelle fois fait fondre les internautes par leur attitude exemplaire. Leur réaction face à une portée de chiots un peu trop aventureuse prouve que la bienveillance canine n’est pas qu’une légende.

Se faisant appeler “@PittieHoarder” sur TikTok, une femme vit pleinement sa passion pour les chiens, en particulier les Pitbulls, et partage cela avec les internautes en postant régulièrement des vidéos attendrissantes.

Elle est propriétaire de 2 canidés répondant aux noms de Hunk et Peach. En plus de cet adorable duo, elle est mère d’accueil bénévole pour chiots Pitbulls. Elle les héberge, prend soin d’eux, les éduque et socialise pour leur permettre d’être dans les meilleures dispositions possibles dans l’optique de leur adoption par d’autres familles.

Un processus qu’elle ne réalise pas tout à fait seule, puisque Hunk et Peach sont toujours ravis d’accueillir leurs petits congénères. Leur présence aux côtés des chiots est plus que précieuse ; le couple les rassure, leur apprend les bases de la vie de chien en leur servant de modèles et contribue à leur socialisation.

Hunk et Peach se montrent bienveillants et protecteurs avec tous les petits protégés de leur maîtresse. Ils l’ont démontré une fois de plus récemment avec une portée de jeunes Pitbulls particulièrement remuants.

Dans une vidéo mise en ligne le 9 janvier 2026 et relayée par PetHelpful , on peut d’abord voir les 2 adultes à l’intérieur de la maison, invités par leur propriétaire à sortir dans le jardin pour rejoindre les chiots. Hunk et Peach sont tout excités ; ils ont hâte de retrouver leurs petits congénères.



L’inquiétude, puis la joie

Pourtant, arrivés au jardin, ils constatent que les jeunes loulous ne sont plus là. Ils les cherchent partout dans la cour, se demandant où ils peuvent bien se trouver. Ils finissent par les repérer ; les chiots ont réussi à s’aventurer dehors en passant par une ouverture dans la clôture.

La maîtresse appelle les chiots, qui accourent aussitôt, pour la plus grande joie de leurs aînés qui fêtent leur retour comme il se doit. Hunk va même chercher son jouet préféré pour l'occasion.



Voici la vidéo :

Avec Hunk, Peach et leur propriétaire, ces chiots sont entre de bonnes mains et pattes.