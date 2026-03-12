Autrefois considéré comme une cause perdue ce chien Springer Anglais désobéissant a pourtant resocialisé un enfant malade

La rencontre entre Simon et son chien Mickey ne s’est pas faite sous le signe de l’évidence. Le propriétaire, aujourd’hui adulte, revient sur la relation d’abord conflictuelle puis très complice qu’il a entretenue avec ce chien qui est arrivé dans sa vie alors qu’il était un enfant de 10 ans à la santé fragile. Parsemée d’innombrables bêtises, la trajectoire du chien n’a pas été de tout repos, mais ce sont aujourd’hui les bons moments qui restent dans le cœur de Simon.

Les parents de Simon Hattenstone s’inquiétaient pour leur fils à l’époque où ils ont adopté Mickey, un Springer Anglais. Ils plaçaient de nombreux espoirs dans cette adoption qui était censée apporter compagnie et réconfort à leur fils malade. Tout ne s’est pas passé comme prévu et le petit garçon tout comme le chien ont mis du temps pour s’apprivoiser mutuellement.

« Il était furieux quand il me voyait »

À l’époque Simon ne fréquentait plus l’école, expliquait The Guardian, et passait une bonne partie de ses journée alité. Ce manque d’animation a fortement déplu au nouvel habitant canin de la maison qui n’a pas manqué de montrer son mécontentement à son jeune maître.

Simon se souvient, désormais avec une certaine émotion : « Il était furieux quand il me voyait, alors il déchirait mon pyjama en lambeaux, moi toujours dedans ».

Une compagnie qui change tout

Au fil des semaines, alors que la relation aurait pu en rester là, tout a changé. Ayant repris des forces, Simon a pu sortir, et il l’a fait en compagnie de Mickey. Pour ce petit garçon qui avait perdu contact avec le monde extérieur, la présence du chien a eu un réel impact positif. « Mickey m’a resocialisé », affirmait Simon.

Plus confiant, le jeune garçon a pu rencontrer d’autres personnes. Cela n’avait rien d’une évidence pour ce chien plutôt désobéissant et un brin dissipé, et pourtant l’osmose était là.

Le doux souvenir de « Mad Mick »

Les relations avec nos animaux nous marquent durablement, c’est évident. En repensant à son chien, Simon est encore bouleversé. Il se souvient avec amusement de ce duo improbable qu’il formait avec ce chien qui avait été banni du parc de sa ville pour avoir fait fuir les canards.

Même après un passage par des cours de rééducation desquels il a été exclu, après avoir été considéré comme « une cause perdue », il reste ce merveilleux animal qui a illuminé la vie de son jeune propriétaire. « Héroïquement désobéissant », ce sont ces seuls mots qui comptent à présent.