  5. Un couple de personnes sourdes refoulé d'un restaurant à cause de leur chien d'assistance, l'affaire suscite l'indignation

Un couple de personnes sourdes refoulé d'un restaurant à cause de leur chien d'assistance, l'affaire suscite l'indignation


Alors qu’ils souhaitaient simplement partager un repas en famille, Claire et Philippe, un couple de personnes sourdes, se sont sentis humiliés par la réaction virulente d’un restaurateur varois. Ce dernier a refusé de les laisser entrer avec leur chien d’assistance, malgré la loi qui protège ce droit. Une plainte a été déposée.

Illustration : "Un couple de personnes sourdes refoulé d'un restaurant à cause de leur chien d'assistance, l'affaire suscite l'indignation"
© Les chiens du silence / Facebook

Atteints de surdité, Claire et Philippe peuvent compter sur l’aide précieuse de leur chien d’assistance Simba au quotidien. Ce Berger Australien les suit partout, explique leur belle-fille Nina. C'est lui qui les informe quand un livreur vient sonner, quand une voiture klaxonne, quand il y a le moindre danger... Il est leur prolongement”.

Son statut de chien d’assistance lui garantit l’accès aux lieux publics, y compris les restaurants, en vertu de la loi du 11 février 2005. Ce qui n’a malheureusement pas empêché la famille d’être refoulée par un restaurateur en raison de la présence du canidé récemment.

Les faits, rapportés par France Bleu, se sont produits le mercredi 6 août 2025 à Hyères, dans le Var. Ce soir-là, peu avant 20 heures, Claire, Philippe, leur fils, la femme de ce dernier (Nina, donc), ainsi que les enfants de ceux-ci (1 et 3 ans) s’étaient rendus à un restaurant vietnamien.

Nina s’était chargée d’effectuer la réservation, mais n’avait pas évoqué le chien d’assistance, car ils n’avaient “jamais eu de problème” jusque-là.

A la vue de l’animal, le restaurateur aurait adopté une posture “virulente”, leur intimant l’ordre de le faire sortir. Le fils de Claire et Philippe a eu beau lui expliquer qu’il s’agissait d’un chien d’assistance - son harnais de travail était bien visible - et qu’ils avaient donc le droit de l’avoir à leurs côtés, mais son vis-à-vis ne voulait rien savoir. “Chien-guide ou chien de compagnie, il n'en voulait pas”, raconte Nina.

Ils ont même contacté l’association formatrice de Simba dans l’espoir de convaincre le patron du restaurant. Sans plus de succès. Face à son entêtement, la famille a quitté les lieux.

“C'était inadmissible. D'autant que ces choses sont encadrées par la loi”

Nina n’a pu s’empêcher de pleurer. Sa belle-mère non plus. “C'est déjà dur tous les jours de se faire comprendre, regrette la première. Et d'être humilié comme ça en public, ça ne passe pas pour mon beau-père. C'était inadmissible. D'autant que ces choses sont encadrées par la loi.

Illustration de l'article : Un couple de personnes sourdes refoulé d'un restaurant à cause de leur chien d'assistance, l'affaire suscite l'indignation
Les chiens du silence / Facebook

Une plainte a été déposée au commissariat de Hyères. L’association Les Chiens du silence s’est jointe à cette démarche en se portant partie civile.

A lire aussi : Affamés et transis de froid, deux chiots sortent enfin de leur cachette sous une terrasse grâce à l'astuce de leurs sauveurs

Le restaurateur s’est exprimé à son tour au micro de France Bleu, notamment après les vives critiques dont il a fait l’objet sur les réseaux sociaux. Certaines auraient même largement dépassé les limites, puisqu’il y aurait eu “des dérapages racistes” que la famille de Nina a d’ailleurs tenu à condamner.

Amphuc Tran crie ainsi à l’injustice, s’estimant “condamné avant d’être jugé”. Il évoque “une question d’hygiène” pour justifier son refus. “Ça perd ses poils et mes buffets sont ouverts”, dit-il à ce propos, avant d’ajouter que les clients en question “étaient 6 [et qu’ils] auraient très bien pu se débrouiller sans le chien”. Ce que Nina a évidemment réfuté, rappelant que l’accompagnement du chien d’assistance de ses beaux-parents leur est indispensable en toute circonstance.

1 commentaire

  • Invité

    Invité a écrit : 56 min

    Nous sommes attardés, tout simplement.
    Je travaille en milieu médical spécialisé avec un chien de thérapie pour les patients.
    Rare et si difficile à faire admettre,comprendre .
    Quant à la raison fallacieuse si souvent invoquée : l'hygiène non respectée avec un animal,quand on voit le nombre effarant d'humains dont la propreté laissé à désirer....
    Non, ce genre de restaurateur est simplement un "digne" spécimen de ceux qui estiment que l'animal est très ,très, mais vraiment très inférieur à l'humain. Ce genre estime aussi que pour être un humain il faut être blanc!

      Répondre   Signaler

  • Image de profil

