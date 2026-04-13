Un Berger Australien qui s'est blessé en protégeant son jeune maître atteint d'autisme tombé dans un fossé est soigné grâce à une cagnotte solidaire

Grâce à une mobilisation portée par des motards au grand cœur, Vito, chien héros blessé en sauvant son jeune ami humain, a pu être opéré et soigné. Réunis pour célébrer cette issue heureuse, des dizaines de participants ont partagé un moment chargé d’émotion aux côtés du père et de son fils reconnaissants.

Le dimanche 12 avril à la salle des fêtes de Saint-Martin-des-Besaces (14) a eu lieu un rassemblement tout à fait spécial. Des dizaines de personnes, notamment des passionnés de motos membres de l'association Cœurs de IV Motards, étaient réunies autour d'un père et son fils venus leur exprimer leur gratitude. Grâce à elles et à de nombreux autres protagonistes, leur chien avait pu être opéré récemment après avoir agi de manière héroïque en sauvant l'enfant.

Les faits, rapportés par La Voix - Le Bocage le samedi 11 avril, s'étaient déroulés le mois dernier au Tourneur, ancienne commune calvadosienne faisant désormais partie de Souleuvre en Bocage. William, garçon atteint d'autisme, jouait avec son chien Vito et s'était approché dangereusement du bord du chemin, manquant de peu de faire une terrible chute dans le fossé en contrebas. Le Berger Australien l'en avait empêché, et c'est lui qui était tombé, se cassant la patte.



Anna Honda / Facebook

Nathan Curtis, père de William et propriétaire de Vito, avait emmené ce dernier chez le vétérinaire. Diagnostic : une facture nécessitant une intervention chirurgicale pour un coût avoisinant les 1 500 euros. Devant élever seul ses 3 enfants, le Souleuvrais ne disposait pas d'une telle somme.



Anna Honda / Facebook

Une amie lui avait suggéré de lancer une cagnotte solidaire. Dans le même temps, La Voix - Le Bocage avait relayé cette histoire, suscitant une belle mobilisation fortement soutenue par l'association Cœurs de IV Motards et sa présidente Annabella Tribout.

« Un moment qui restera gravé »

Les dons ont afflué, et le brave chien a pu être opéré à Bayeux le 8 avril. Le montant réuni via la cagnotte permettra aussi d'assurer son suivi médical.

Dimanche, à l'issue d'une « balade solidaire » en deux-roues, tout le monde s'est retrouvé à la salle des fêtes gentiment prêtée par la mairie de Saint-Martin-des-Besaces pour écouter le discours de Nathan Curtis, qui a touché l'ensemble des participants. « Le cœur au guidon… Et aujourd’hui, il battait fort pour William et Vito », peut-on lire de la part d' Annabella Tribout dans le groupe Facebook de l'association. « Merci au papa de William pour son accueil chaleureux et pour son texte si émouvant… Un moment qui restera gravé ».

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