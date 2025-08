Une femme forme un chien pour aider une personne sourde, victime d'un arrêt cardiaque, il lui sauve la vie avant même de terminer son apprentissage

Dans un témoignage rapporté par Wales Online, Jeannette Godsell n'a pas pu s’empêcher de se demander comment aurait été son quotidien si Watson, le Cocker qu’elle forme, n’avait pas été dans sa vie au bon moment. Le quadrupède, actuellement dressé pour devenir chien d’assistance, a prévenu le voisinage lorsqu’elle a fait un arrêt cardiaque et, grâce à sa réactivité, la femme a pu être prise en charge rapidement.

Watson n’avait pourtant pas appris à détecter ce genre d’incident. En tant que bénévole pour Hearing Dogs for Deaf People, Jeannette le formait pour qu’il puisse assister des personnes sourdes. Elle n’aurait jamais imaginé que la première véritable mission du toutou la concernerait directement.

© Tom Powell

Un 6ème sens

Une journée d’été, Jeannette et Watson sont rentrés à la maison quand la femme s’est subitement sentie mal. Elle a été saisie de fatigue et s’est installée sur le canapé. Le chien s’est alors mis à la pousser et semblait la forcer à se lever pour sortir de la maison. Jeannette l’a d’abord ignoré et a voulu partir se coucher pour attendre le retour de son époux.

Toutefois, Watson a bloqué les escaliers, l’empêchant de monter dans la chambre, puis il s’est précipité à l’extérieur. Là, il a commencé à aboyer frénétiquement, ce qui a alerté une voisine nommée Sue. Cette dernière a compris que quelque chose n’allait pas et a trouvé Jeannette dans un état second. Elle a alors appelé les secours, qui l’ont emmenée à l’hôpital en urgence.

Une immense reconnaissance

Sur place, le personnel médical lui a fourni les soins nécessaires et, quelques heures plus tard, elle était tirée d’affaires. Elle n’a eu aucune séquelle de son arrêt cardiaque, car elle a pu être prise en charge rapidement. Selon elle, sans l’intervention de Watson, l’issue aurait pu être bien plus dramatique : « Je serais montée me coucher et mon partenaire, Chris, ne serait pas rentré avant des heures. Watson restera toujours dans mon cœur et grâce à lui, je vais bien », partageait-elle.

Elle appréhende le jour où il partira pour rejoindre sa famille définitive, car un lien fort s'est créé entre eux depuis l'incident, mais assure qu’elle ne l’oubliera jamais.