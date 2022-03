Un cinquième rendez-vous de l'animal en ville axé sur la lutte contre l'isolement des personnes âgées

Photo d'illustration

Le 5e Rendez-vous de l'animal en ville, organisé à l'initiative de Mars Petcare et animé par Katia Renard, s'est déroulé mardi 29 mars 2022, sur la plateforme de visioconférence Zoom. L'objectif de cette rencontre a été de discuter autour de la problématique suivante : comment les animaux de compagnie peuvent lutter contre l'isolement des populations, notamment les seniors ?

C'est indéniable, les animaux de compagnie rendent notre vie meilleure. Pour les personnes âgées, ils représentent le dernier lien social qui les maintient dans un quotidien rythmé. Comme l'a si bien fait remarquer Katia Renard, rédactrice en chef du magazine 30 Millions d'Amis, « nourrir son animal, le sortir, le faire jouer, veiller à son confort, sont des tâches qui donnent du sens à des journées souvent solitaires et désœuvrées à cause du départ des enfants ou du décès du conjoint ».

Hélas, n'oublions pas également que l'entrée en EHPAD signe souvent la fin de la relation avec leur quatre-pattes préféré. Une séparation douloureuse qui ne constitue pas forcément une fatalité. En effet, plusieurs initiatives voient le jour en France pour maintenir ce lien. Lors de ce 5e Rendez-vous de l'animal en ville, 4 intervenants ont exposé leurs projets.

Photo d'illustration

Permettre aux personnes âgées d'accueillir un animal à leur domicile

Pour lutter contre l'isolement des seniors dans la ville de Cambrai, une action innovante a été mise en place : le dispositif Solid'Âge. En partenariat avec la SDA d'Estourmel, il offre l'opportunité aux personnes âgées et isolées d'accueillir un animal de compagnie à leur domicile.

En règle générale, l'âge, la mobilité, les problèmes de santé ou encore le budget représentent des barrières pour un senior désirant adopter un chat ou un chien. Ce projet tend à lever tous ces freins.

L'une des plus grandes craintes soulignées au cours du débat, est liée à l'avenir de l'animal : que deviendra-t-il si la personne décède, entre dans une maison de retraite ou se fait hospitaliser ? Pour pallier ce problème, le dispositif Solid'Âge donne la possibilité aux seniors de se constituer famille d'accueil, ainsi la SDA reste propriétaire.

« Quand la personne est hospitalisée ou a un souci particulier, la SDA peut récupérer l'animal en pension et s'en occupe le temps de l'hospitalisation », a expliqué Amandine Mailly, responsable du dispositif Solid'Âge pour le CCAS de la ville de Cambrai. Frais vétérinaires, alimentaires, de transport et de toilettage, ainsi qu'achat des accessoires : le dispositif Solid'Âge gère intégralement le suivi de la boule de poils.

Comment s'effectue la sélection des bénéficiaires ? C'est simple, les personnes contactent la structure et Amandine Mailly programme une visite d'évaluation. Au cours de cette démarche, elle rencontre le demandeur, analyse son lieu de vie et cible ses besoins.

Un lien est ensuite tissé avec la SDA, qui organise rapidement une rencontre entre le senior et l'un de ses protégés. « En général, c'est le coup de cœur, a ajouté Amandine Mailly, et c'est plus souvent l'animal qui choisit la personne âgée. » À l'heure actuelle, 6 chats et 17 chiens ont été placés.

Photo d'illustration

Mettre à disposition des chiens d'accompagnement social

Pour information, Handi'Chiens a commencé à travailler sur le chien d'accompagnement social dès 1992. Il s'agit donc d'une initiative qui ne date pas vraiment d'hier. « Ce sont des chiens d'assistance dits d'accompagnement social, donc ils auront la même phase d'éducation, de sélection en élevage, de formation dans les centres d'éducation spécialisée, a expliqué Florian Auffrey, responsable Recherche et Développement, on va travailler aussi bien avec des enfants dans des crèches qu'avec des personnes âgées en EHPAD. »

Ainsi, les canidés formés et âgés d'au moins 2 ans, peuvent se retrouver aux côtés d'une infirmière, d'un kinésithérapeute et bien plus encore. Il faut dire que mobiliser le bras d'une personne âgée en l'invitant à brosser un animal par exemple, s'avère plus facile et attrayant que de lui faire accomplir des exercices avec des haltères !

Les soutiens à 4 pattes sont sélectionnés et placés en fonction de leur profil, certains se révélant très calmes, d'autres plus dynamiques. D'après Florian Auffrey, environ 40 chiens sont attribués par an dans des EHPAD, depuis 2008.

Après leur journée de « travail », les bonnes pattes rentrent à la maison. Chacune d'entre elles a droit à un référent et donc à une vraie vie de famille. C'est important pour le bien-être de l'animal.

Le chien d'accompagnement social, comme tout autre chien d'assistance d'ailleurs, a un effet positif non seulement sur les résidents, mais aussi sur le personnel soignant. « Quand un chien rentre, il apaise tout le monde », a indiqué Florian Auffrey.

Photo d'illustration

Offrir la possibilité aux résidents des EHPAD de garder leur animal de compagnie

Autre initiative, et pas des moindres, la création d'un module réservé aux pensionnaires des EHPAD et à leurs boules de poils. À travers ce projet, l'association Terpta a pour ambition de permettre aux seniors en perte d'autonomie de pouvoir conserver leurs trésors sur pattes, donc de leur épargner un traumatisme affectif. Devoir tirer un trait sur son petit compagnon en entrant dans un établissement s'avère une épreuve douloureuse pour nombre de nos aînés.

Comme l'a précisé Fabienne Houlbert, présidente de l'organisation, Terpta propose aux EHPAD d'implanter une annexe où les chats et les chats des résidents seront les bienvenus. Cela permettra notamment aux pensionnaires qui refusent la présence des animaux dans les locaux de ne pas les croiser. Ainsi, tout le monde y trouvera son compte.

Tout au long de la journée, les propriétaires pourront passer du temps avec leurs quatre-pattes adorés. En plus de suggérer la création d'une telle structure, Terpta propose également un accompagnement humain pour accueillir les seniors et s'occuper des animaux. Certains frais, dont ceux liés à l'alimentation, seront à la charge du propriétaire. Toutefois, Fabienne Houlbert a déclaré qu'une aide sera toujours à portée de main, par exemple si l'animal a besoin d'un traitement important et onéreux.

Photo d'illustration

A lire aussi : Un chien abandonné au milieu des bois retrouve espoir grâce à des personnes bienveillantes

Rendre visite aux seniors avec un chien

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'association Parole de Chien, qui soufflera sa vingtième bougie cette année. Isabelle de Tournemire, présidente-fondatrice, a rappelé l'importance des visites de chiens pour les personnes âgées qui n'ont pas d'animaux dans les EHPAD. Les boules de poils représentent une véritable bouffée d'oxygène et donnent du réconfort « dans des situations d'isolement extrême ».

Le toutou qui fera le bonheur des pensionnaires doit se montrer sociable, empathique, affectueux et doit également être équilibré sur le plan émotionnel. Et qui dit association, dit bénévoles. Les personnes intervenant avec leur ami à fourrure pour apporter un rayon de soleil aux seniors, s'engagent sur la base du volontariat. Après avoir validé les tests de recrutement, notamment avec une comportementaliste, les bénévoles et leur compagnon à 4 pattes s'investissent une fois tous les 15 jours, pendant une heure et demie.

Une autre belle action qui recrée du lien entre les personnes âgées et les animaux de compagnie. C'est aussi une façon de prendre soin de nos aînés...

Pour obtenir de plus amples informations sur ces différentes initiatives, vous pouvez visionner le replay de l'événement en cliquant ici.