Un étudiant malvoyant organise une fête émouvante pour son chien guide qui l'a aidé à réussir ses études et surmonter l'isolement

Un jeune Anglais atteint de cécité s’est confié sur le rôle crucial qu’a joué son chien guide dans sa vie, notamment sur les plans des études, professionnel, social et émotionnel. L’animal a récemment pris sa retraite, et cet évènement a été fêté.

Bien qu’étant quasi aveugle, Charles Bloch est allé au bout de son parcours universitaire et est entré dans la vie active en tant que superviseur de la relation client dans une salle de spectacle. Cette réussite, il la doit en très grande partie à Carlo, son chien guide. Le quadrupède l’a également aidé à sortir de son isolement et à élargir ses horizons.

Charles Bloch est né sans iris. Il est entré à la De Montfort University, à Leicester (Angleterre), en 2015, où ses premières années d’études en marketing ont été particulièrement difficiles. « Ma première année, j’ai vraiment eu du mal à me déplacer, raconte-t-il à Leicestershire Live. Je n’avais pas le meilleur réseau d’amis et je suis devenu un ermite, restant dans ma chambre, ne la quittant que si j’avais besoin d’aller à des conférences ou faire les courses. En deuxième année, j’ai emménagé seul dans un studio et je me suis retrouvé encore plus isolé. »

Une discussion avec un ami qui avait un chien guide d’aveugle l’a incité à envoyer une demande en vue de s’en voir attribuer un. L’arrivée de Carlo, croisé Labrador Retriever / Golden Retriever, a constitué un véritable tournant dans son existence. « Ma vie a complètement changé et je suis devenu le gars cool du campus avec un chien, dit le jeune homme à ce propos. De nombreuses personnes m'arrêtaient et me posaient des questions. »



Leicestershire Live

« J'ai commencé à devenir plus extraverti, poursuit Charles Bloch. J'ai rejoint une station de radio étudiante et j'ai eu mon propre espace pour parler de handicap. »

« J’ai senti que toutes les pièces du puzzle s’assemblaient »

Toutes ces années partagées avec Carlo ont donné lieu à d’innombrables souvenirs, le plus important étant « le moment où je suis monté sur l’estrade avec lui pour récupérer mon diplôme à la fin de mes années universitaires. À ce moment-là, j’ai senti que toutes les pièces du puzzle s’assemblaient. J'ai réalisé que quels que soient les défis auxquels je serais confronté, je pouvais les relever avec Carlo à mes côtés. »

Son chien lui a également été d’un soutien inestimable quand sa mère est décédée en 2020. Ensemble, ils ont participé à des évènements caritatifs et à des collectes de fonds, notamment pour l’organisation Guide Dogs Coventry.

Début 2025, Carlo a officiellement pris sa retraite. Charles Bloch a fêté cela sur son lieu de travail, la salle de spectacle Belgrade Theatre à Coventry en l’occurrence. L’animal a eu droit à un gâteau pour chien, de nombreux cadeaux et une carte de vœux.

Leicestershire Live

Maintenant que sa mission est terminée, Carlo vivra avec un ami de Charles Bloch.