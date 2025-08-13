Abandonnés ensemble en refuge, ces 2 Labradors inséparables finissent par trouver la même famille pour la vie

Il est déjà très difficile pour un refuge de parvenir à faire adopter un seul chien, alors faire adopter un duo représente un véritable défi. C’est pourtant la situation dans laquelle s’est retrouvée la Greenville Humane Society après avoir recueilli Blonde et Bear, 2 adorables Labradors inséparables…

Conscients de la difficulté de faire adopter leurs petits pensionnaires, les refuges mettent toutes les chances de leur côté en proposant uniquement des adoptions séparées. Mais parfois, il est très difficile de briser un duo fusionnel… Alors quand Blonde et Bear, 2 Labradors qui ont toujours vécu ensemble, ont été abandonnés au refuge de la Greenville Humane Society, l’idée de les séparer a immédiatement été écartée. D’après les dires du média The Herald, leur propriétaire a décidé de les abandonner après avoir subi une amputation et s’être trouvé incapable de s’occuper des toutous. Mais depuis le tout début de leur vie, Blonde et Bear ont toujours vécu ensemble !

© Greenville Humane Society

"Deux fois plus de poils et deux fois plus d'amour”

Pour les bénévoles de l’association, il était impensable de séparer les 2 chiens, déjà victimes d’un terrible abandon. Malgré le risque que cela comporte, il a donc été décidé qu’ils partiraient obligatoirement ensemble, dans une même famille. “À seulement un an et demi, ces deux-là étaient courageux, joueurs, doux et affectueux dès le jour où ils sont arrivés chez nous. Ce duo somptueux recherche une famille pour toujours prête à affronter deux fois plus de manigances, deux fois plus de poils et deux fois plus d'amour”, a expliqué le refuge sur son compte Facebook.

Un dénouement inespéré

Par chance, Blonde et Bear sont des chiens adorables, jeunes et en pleine forme. Par conséquent, ces “meilleurs amis pour la vie” n’ont pas attendu bien longtemps avant de trouver leur famille idéale. “Notre équipe était très heureuse pour eux lorsqu’ils ont été adoptés, car souvent, nous avons des animaux qui se lient d’amitié en arrivant au refuge et il peut être deux fois plus difficile de les placer. Nous sommes ravis qu’ils aient trouvé leur bonheur pour toujours ensemble !”, a annoncé un porte-parole de la Greenville Humane Society, toujours sur Facebook.

Après avoir connu le pire en étant abandonnés, Blonde et Bear vont désormais pouvoir connaître le meilleur en découvrant le bonheur d’une vie stable et pleine d’aventures, à 2 pour toujours !