Impatient de jouer à la balle, un Border Collie aboie sur une tortue de 60 ans qui préfère manger (vidéo)

Poppy, une femelle Border Collie, adore s’amuser avec une balle. Lorsque Torty, son amie la tortue vieille de 60 ans, « refuse » de la lui lancer, la boule de poils s’impatiente très vite et se met à aboyer pour lui faire comprendre que c’est l’heure de jouer. Une vidéo publiée sur Instagram montrant l’impatience de la chienne a reçu plus d’un million de mentions « j’aime » !

Du haut de ses 16 ans, Poppy la Border Collie a encore beaucoup d’énergie à revendre. Comme le souligne son adoptante, Mandy Hodges, elle adore jouer à la balle. Mais parfois, ses compagnons de jeu ne sont pas très motivés…

© @modgeymephotography / Instagram (capture d'écran)

Une vidéo, diffusée sur Instagram et relayée par le média Pet Helpful, montre une scène amusante où la chienne essaye de s’amuser avec son amie la tortue. Torty, âgée de 60 ans, savoure tranquillement sa collation dans le jardin, pendant que Poppy l’invite au jeu.

Comme le reptile ignore ses allusions à peine voilées, la boule de poils impatiente se met à aboyer pour lui faire comprendre que c’est l’heure de jouer, pas celle de prendre le goûter !

© @modgeymephotography / Instagram (capture d'écran)

« Voilà un film Pixar qui ne demande qu’à être réalisé »

« Je me demande parfois ce que ce serait d’avoir des animaux de compagnie normaux ! », écrit avec humour Mandy Hodges en légende de la vidéo. Nous connaissons tous la réponse : son quotidien serait beaucoup moins amusant !

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Depuis sa mise en ligne, le clip a récolté plus d’un million de mentions « j’aime ». « Voilà un film Pixar qui ne demande qu’à être réalisé », commente une dénommée Serena. « J’avais un chien qui faisait ça avec notre vache pendant des heures chaque jour », confie une internaute. « Elle doit juste finir son goûter d’abord », souligne un autre utilisateur du réseau social.

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Le conseil de Woopets : comment favoriser une cohabitation harmonieuse entre votre tortue et votre chien ?

Vous partagez votre vie avec une tortue domestique et un chien ? Nous vous recommandons de toujours surveiller leurs rencontres, car votre fidèle toutou peut être trop curieux ou brusque. Le reptile doit disposer d’un espace calme et sécurisé, où il peut se retirer sans être dérangé.

Apprenez à votre partenaire canin à se contrôler et privilégiez une introduction progressive, pour réduire le stress et éviter les comportements de chasse ou de peur. La gestion des interactions, la mise en place de règles claires et l’éducation positive favorisent une cohabitation harmonieuse entre vos animaux.