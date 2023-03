Une femme, victime de dépression, raconte comment son chien l’a aidée à sortir la tête de l’eau

Lorsque Clare a franchi la barre des 40 ans, elle a sombré dans une profonde dépression. L’habitante d’Epsom (Angleterre) ne sortait même plus de chez elle pour faire les courses. Parfois, elle n’arrivait même pas à prendre sa douche, rapporte My London. Pendant près de 6 ans, Clare s’est murée dans le silence et n’a parlé de ses problèmes à personne.

Au bout d’un certain temps, l’un de ses proches lui a suggéré d’adopter un chien pour améliorer sa santé mentale. D’abord hésitante, Clare a finalement suivi son conseil : « J’y ai pensé en long, en large et en travers. Je n’étais pas sûre de moi car je me battais depuis bien longtemps contre mes idées noires. Je vivais déjà avec mes perruches (Bert, Ernie, Rose et Dorris), mais je savais qu’un chien serait différent » a-t-elle confié.

« C’était le bon moment »

C’est ainsi que Bear, un chiot âgé de 2 mois, a fait son arrivée dans sa vie. Dès le début, Clare a su qu’ils étaient faits « l’un pour l’autre ». En un rien de temps, tous les 2 sont devenus inséparables. Les planètes semblaient enfin s’aligner !

Clare Ware / Facebook

« Il avait déjà été nommé Bear, ce qui était mon surnom depuis plusieurs années. Je me suis dit que c’était un signe ! Bien que je rencontre encore quelques problèmes aujourd’hui, notamment un combat quotidien contre la fibromyalgie, je n’aurais jamais pu imaginer qu’il m’aiderait autant à aller mieux » a déclaré Clare.

Aujourd’hui, la Britannique est méconnaissable. Elle sort de chez elle pour se promener avec Bear, discute avec des propriétaires d’autres chiens, et s’est même engagée dans le bénévolat. « Mon chien m’aide à m’ouvrir au monde juste en restant près de moi. Avec lui, je ne me sens jamais seule. Il me rappelle toujours qu’il est essentiel de regarder devant soi » a-t-elle conclu.

Clare Ware / Facebook