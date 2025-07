Un chiot rencontre pour la première fois les animaux de la ferme où il est né et reçoit un accueil qu'il n'oubliera pas (vidéo)

Dans une ferme pittoresque du Montana, un chiot plein de vie fait ses premiers pas au milieu d’un étonnant et joyeux éventail d’animaux. Filmée par sa propriétaire, cette rencontre attendrissante a conquis les internautes par sa douceur et la curiosité mutuelle des protagonistes.

Victoria Young, qui se fait appeler « @theyounghomestead » sur Instagram, est mère de famille et propriétaire d’une ferme dans le Montana (Etats-Unis), après avoir exercé les métiers de comptable et d’esthéticienne.

Elle et son mari y élèvent des vaches laitières, des poules, des canards, des dindons et un paon, notamment. Plusieurs chats y vivent également. Le couple a conçu l’endroit comme un havre de paix, cultivant la vie au ralenti et dans le respect de la nature.

La famille s’est agrandie depuis peu avec la naissance de Sunny, un adorable chiot Cavalier King Charles Spaniel.



theyounghomestead / Instagram

Durant les premières semaines, il a été gardé à l’écart des autres pensionnaires de la ferme. Désormais, Sunny est assez grand pour les rencontrer. Cette prise de contact a été un moment enrichissant pour le jeune canidé, une expérience pleine d’émerveillement. Elle l’a d’ailleurs aussi été pour ses nouveaux amis, manifestement enchantés de faire sa connaissance.

Victoria Young a eu la bonne idée de filmer la scène et de partager la vidéo sur Instagram, où elle est devenue virale. Une séquence que relaie PetHelpful et que voici :

Accueil chaleureux et émerveillement réciproque

Sunny a été chaleureusement accueilli par Annabelle la vache, qui l’a reniflé et lui a donné des « bisous ». Le chiot a gambadé couru parmi les poules et Nigel le dindon, dont le plumage l’a fasciné. Charlotte le paon, ainsi que les chats Boots et Socks ont également souhaité la bienvenue au petit quadrupède. Les félins l’ont d’ailleurs bien mieux traité que leur jeune congénère Tabby, pourtant à la ferme depuis un an.

La découverte du monde de Sunny s’est faite sous les meilleurs auspices, entre tendresse animale et scènes touchantes. Une chose est sûre, ce petit chien débordant d’énergie et d’affection n’a pas fini de vivre de belles aventures au sein de cette joyeuse ferme où règnent l’harmonie et l’amour.