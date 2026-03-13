« Prenez soin d'elle, s'il vous plaît », cette chienne tremblante trouvée avec une note autour du cou apprend à refaire confiance aux humains

En janvier dernier, la Société protectrice des animaux du comté de Darlington (DCHS) située à Hartsville (Caroline du Sud, États-Unis) a accueilli un Pitbull qui avait été abandonné dans un jardin avec une note accrochée au cou. Désormais, le toutou apprend à refaire confiance aux humains et attend de trouver sa famille pour la vie afin d’oublier cet abandon.

Découvert un matin de janvier dans le jardin d’une famille, un Pitbull blanc et gris portant un collier bleu a été pris en charge par la Société protectrice des animaux du comté de Darlington (DCHS). Accrochée à son cou, une note laissée par son ancien propriétaire a beaucoup ému les membres du refuge. « Bonjour, je suis désolé d'avoir laissé Queeni dans votre jardin ce matin, mais je ne peux plus m'occuper d'elle. Prenez soin d'elle, s'il vous plaît. Elle est gentille à la maison. Elle adore aller dehors dans le jardin. Elle joue avec son os en plastique et aime regarder la télévision avec vous. Elle n'a jamais côtoyé de jeunes enfants ni d'autres chiens. Mais c'est une chienne affectueuse. Prenez soin d'elle, s'il vous plaît. »

Darlington County Humane Society

Comme le précisait le média The Dodo qui a relayé cette histoire, il est rare que l’équipe de la DCHS reçoive ce type de message lorsqu’elle sauve des animaux. « Elle a été abandonnée dans leur jardin avec [une] note », soulignait Danielle Cahn, de la DCHS et cette note-ci indiquait que Queeni avait déjà eu un foyer. Pourtant, le traumatisme de cet abandon a laissé de lourdes séquelles sur le comportement de la chienne. Elle était renfermée, observait les gens d’un air effrayé, si bien qu’il lui était impossible de recevoir ou de donner de l’affection. Le chemin vers sa réhabilitation s’annonçait ardu....

« Elle était très nerveuse lors de son admission »

« Une fois dans son chenil, elle s'est simplement accroupie sur son lit et a tremblé », expliquait Danielle Cahn. Il était important de lui offrir de la patience pour surmonter sa peur, alors, l’équipe a passé du temps en sa compagnie pour la réconforter. À force de douceur et de persévérance, la chienne a finalement cessé de trembler.

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« Elle s'est lentement adaptée »

« Elle est toujours calme et nerveuse, mais elle vient tout devant sa cage pour saluer les gens et demander un biscuit », racontait encore Danielle Cahn. La confiance se gagnait peu à peu, tandis que la chienne était soignée et apprenait à jouer avec d’autres chiens du chenil. « Elle se fait de nouveaux amis et gagne en confiance chaque jour, mais je suis sûr qu'elle regrette sa vie tranquille, blottie sur le canapé à regarder la télévision. »

La chienne nécessitait des soins

Atteinte de dirofilariose (maladie grave provoquée par des vers qui se développent dans les artères et dans les cavités cardiaques), Queeni a besoin de soins particuliers. Peut-être est-ce la raison pour laquelle elle a été abandonnée ? En raison de soins trop coûteux pour son ancien maître ? Nul ne le saura jamais.

En revanche, ce qui est certain, c’est que Queeni est une adorable chienne et les membres du refuge sont convaincus qu’elle finira par trouver une famille aimante qui lui offrira tout ce qu’elle a toujours désiré : de la patience, de l’amour et du confort.

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En attendant, les membres du DCHS sont actifs dans la recherche d'un foyer définitif ou d'une famille d'accueil médicale le temps de son traitement.