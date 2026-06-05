Pour apaiser son anxiété après 200 jours au refuge, ce Pitbull s'accroche à ses peluches partout où il va (vidéo)

Cela fait maintenant près de 200 jours que George attend sa famille dans un refuge de Chicago (États-Unis). Pour gérer cette longue attente et l’anxiété qui l’accompagne, ce toutou attachant a trouvé le parfait soutien émotionnel : des peluches qu’il ne quitte plus et qui sont devenues de véritables doudous rassurants.

George est arrivé au refuge pour animaux de Chicago (États-Unis) en novembre dernier après avoir été retrouvé errant dans les rues. Bien qu'il soit pucé et qu'il ait probablement déjà eu une famille, personne ne s'est malheureusement manifesté pour venir le récupérer. Depuis, cet adorable Pitbull de 2 ans attend désespérément de trouver un foyer et cumule déjà près de 200 jours sans adoption.

Pris en charge par l'association de sauvetage One Tail at a Time, George a toutefois trouvé une manière bien à lui de gérer l'anxiété liée à cette longue attente. Ses sauveteurs ont en effet remarqué que son agitation diminuait dès qu'il avait une peluche dans la gueule ou à ses côtés.

© One Tail at a Time

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Des doudous indispensables

Lorsqu’il a découvert les peluches, George s'est mis à les emmener partout avec lui, d'une pièce à l'autre. « Son amour pour les peluches a été quasi instantané ! », explique Alli Rooney, responsable marketing chez One Tail at a Time, à The Dodo.

Lorsque George a été confié à une famille d'accueil, il a donc reçu plusieurs doudous pour continuer à assurer son bien-être.

© One Tail at a Time

Ces peluches l'aident notamment à gérer son anxiété lors des promenades. « Lorsqu'il voit d'autres chiens en promenade et qu'il a une peluche, il peut ignorer la distraction et garder le même rythme que son promeneur », précise ainsi Alli Rooney.

Ses doudous l'accompagnent également au moment du repos, lui permettant de s'endormir plus sereinement.

Décrit comme « incroyablement gentil avec les gens, très intelligent et, évidemment, adorable », George attend désormais une famille prête à lui offrir enfin un foyer aimant.

© One Tail at a Time

L’espoir d’un nouveau départ

Même si ce gentil toutou patiente déjà depuis de longs mois au refuge, les bénévoles qui s’occupent de lui gardent espoir. Selon Alli Rooney, cette boule de poils « adore les câlins, jouer et faire la sieste tout près de vous », ce qui en fait un compagnon particulièrement attachant.

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© One Tail at a Time

L'équipe de One Tail at a Time se montre d'ailleurs confiante quant à son avenir : « Nous sommes très optimistes quant au fait que George et nos autres chiens célibataires trouveront de merveilleux foyers : leurs familles existent. »

En attendant ce nouveau départ, l'association continue de partager des photos et des vidéos de George dans l'espoir que sa future famille tombe enfin sous son charme et lui offre (à lui et à toutes ses peluches !) la vie de rêve qu’il mérite.